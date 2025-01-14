Дитинча вимираючого виду горили знайшли у багажному відсіку літака: що з ним зараз (фото)

Зоологи наразі обговорюють, що робити з дитинчам горили, а громадськість вже обрала йому ім'я.

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П'ятимісячне дитинча горили було знайдено у вантажному відсіку літака турецьких авіаліній, який летів з Нігерії до Таїланду. Про це пише Daily Star.

Дитинча горили врятували з вантажного відсіку літака після травматичної міжконтинентальної подорожі.

П'ятимісячний примат, якого назвали Зейтін, був знайдений під час пересадки в Стамбулі.

Зараз малюк одужує в стамбульському зоопарку, де для громадськості було відкрите голосування за ім'я для горили. Зейтін був обраний замість Олів.

Після переліт через континенти Зейтін одужує, набирає вагу і стає більш впевненим у собі.

Дитинча горили Фото: Getty Images

"Коли він тільки прийшов, він був сором'язливим, залишався там, де ми його залишили. Зараз у нього немає тієї сором'язливості. Він навіть не дуже звертає на нас увагу. Він грає сам по собі", — розповів ветеринар зоопарку Галф Есмен.

Журналісти підкреслили, що обидва види горил, західна і східна, які населяють віддалені ліси і гори Центральної Африки, класифікуються Міжнародним союзом охорони природи як види, що перебувають під загрозою зникнення.

Зокрема, скорочення чисельності виду спричиняють втрата середовища існування, браконьєрство та хвороби.

Нагадаємо, у Перу виявлено наймолодшого довгорилого крокодила регіону.

Фокус також писав про те, що дикі горили знайшли ліки проти кишкової палички.