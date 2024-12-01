У Перу виявлено наймолодшого довгорилого крокодила регіону: йому 10 млн років

Дослідники вивчили останки й дійшли висновку, що скам'янілість є наймолодшим відомим представником цього виду в Перу.

Історія почалася 2023 року, коли в перуанській пустелі Окукахе в Іке, що приблизно за 350 кілометрів на південь від столиці Перу Ліми, було виявлено скам'янілості довгорилого крокодила віком близько 10 мільйонів років. Вчені вивчили скам'янілості та вважають, що останки належать наймолодшому представнику цього виду, знайденому в регіоні наразі, пише IFLScience.

Відкриття було презентоване лише нещодавно групою дослідників з Геологічного, гірничодобувного та металургійного інституту Перу і Colegio La Unión. Відомо, що останки є зчленованим і майже повним скелетом молодого гавіала — рибоїдного крокодила завдовжки близько 3 метрів.

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За словами співавтора дослідження, палеонтолога хребетних Маріо Гамарра, це перший раз, коли вченим вдалося виявити настільки молоду особину, яка ще не досягла свого максимального розміру — на жаль, крокодил помер до того, як максимально виріс. Для порівняння, дані перуанського керівного органу національної палеонтології вказують на те, що по досягненню дорослішання окремі особини могли досягати до 9 метрів.

Попередні дослідження засвідчили, що довгорилі крокодили мали подовжену морду, а їхній раціон повністю складався з риби. На думку Гаммара, найближчими нинішніми родичами цього стародавнього виду, ймовірно, є індійські гавіали, які мають надзвичайно довгу і тонку морду.

Пустеля Окукахе відома тим, що багата на скам'янілості. Наприклад, станом на 2023 рік у цій перуанській пустелі було виявлено щонайменше 55 нових видів морських хребетних. Відомо, що під час попередніх розкопок учені вже виявили останки чотириногих карликових китів, дельфінів і акул, а також інших видів міоценового періоду віком від 5 до 23 мільйонів років.

До речі, 2023 року палеонтологи розкрили те, що може бути найбільш дивовижним вимерлим мешканцем регіону: величезного ламантинового кита — Perucetus colossus, який вважається найважчою твариною, що коли-небудь існувала. Тепер учені вважають, що нові скам'янілості гавіалового крокодила — лише останній приклад чудового відкриття і, ймовірно, нам належить зробити ще багато таких відкриттів.

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