Рух — життя! Як здатність бігати допомогла крокодилам вижити

Учені стверджують, що це відкриття — сприяло виживанню в кінці Пермського періоду. Знайдена структура дала рептиліям здатність адаптуватися до глобального потепління.

Related video

Китайські вчені розкрили секрет того, як і коли динозаври та крокодили еволюціонували до вертикальної ходьби рачки (замість того, щоб повзати, як ящірки). Це вдалося з'ясувати за допомогою виявлення нового виду, який датується понад 250 мільйонами років тому. Відкриття задньої кінцівки, що належить маленькій, схожій на ящірку тварині з епохи верхньої пермі, показало, що прямостояча поза ходьби розвинулася до найбільшого масового вимирання на поверхні Землі наприкінці цього періоду.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Деякі дослідники раніше припускали, що архозаври, представлені сьогодні птахами та крокодилами, отримали здатність ходити перпендикулярно до землі, як ссавці, щоб уникнути жару від поверхні Землі протягом тріасу. Попри ці припущення, останнє дослідження зрушило терміни для архозаврів.

Чень Цзяньє, дослідник з інституту палеонтології хребетних і палеоантропології стверджує, що саме ця особливість задньої кінцівки сприяла адаптації до глобального потепління. "Еволюція здатності ходити не була викликана зміною клімату. Але наявність такої структури полегшила архозаврам адаптацію до умов потепління в ранньому тріасі", — сказав він.

Як і сьогоднішні ящірки, ранні рептилії плазуни з плоскими кінцівками і животами близько до землі, згинаючи з боку на бік. Але для бігу такий спосіб руху не підходить. Тварина потребує більш вертикального положення щодо землі. "Прямостояча поза, вироблена пізнішими архозаврами, була "ключем" до бігу. Нова поза відкрила багато можливостей для освоєння нових екологічних ніш, надаючи нові можливості в еволюції тварин" — сказав Чень.

Фото: Handout

Виявлено специфічну знахідку в Сіньцзяні, неподалік міста Турфан, області, яка багата скам'янілістю тварин і рослин пермського та тріасового періодів.

Зразок був названий Vigilosaurus gaochangensis. Гаочан — це назва давнього царства, яке, як припускають, існувало в регіоні, де було знайдено скам'янілість.

Чень сказав, що тварина, швидше за все, була розміром менше 50 сантиметрів завдовжки, на відміну від своїх сучасників (до 3 метрів). Кінцівка досить тонка, що вказує на спритність цього хребетного.

Команда вчених також з'ясувала, що в тварини був подовжений третій палець і зменшений п'ятий палець — це є звичною особливістю архозаврів. "Оскільки найдовший палець ноги — це третій, його ноги здатні йти вперед, на відміну від ніг інших рептилій, які повернуті в сторони", — підсумував Чень.

Раніше Фокус писав, як крокодили адаптувалися до токсичних вод річки Торколес.