Приручили токсичні води. В одній з найбільш брудних річок планети процвітають крокодили

Рептилії, схоже, гармонійно вписалися в екосистему надзвичайно токсичних вод річки Тарколес.

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Десятиліття полювання і втрата довкілля поставила крокодилів у надзвичайно вразливе становище — за даними Міжнародного союзу охорони природи (МСОП), у світі залишилося лише близько 5 тисяч видів крокодилів, що мешкають у 18 країнах, пише Science Alert.

Здавалося б, надзвичайно токсичні води річки Тарколес, в які щодня стікають стічні води та сміття з будинків та заводів Сан Хосе, навряд чи можна назвати найкращим притулком для вразливого виду. Однак крокодили Центральної Америки так не вважають — вони міцно влаштувалися у водах річки, яку вважають однією з найзабрудненіших річок Центральної Америки й, схоже, навіть процвітають.

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За оцінками експертів, тут мешкають близько 2 тисяч американських крокодилів, яким незрозуміло вдалося адаптуватися до життя в токсичних водах. Попередні аналізи показали, що у водах річки Тарколес є близько 150 різних видів бактерій. Крім того, в ній також були виявлені важкі метали, нітрити, нітрати та величезна кількість людських відходів. Однак усе це ніяк не вплинуло на життя рептилій.

За словами біолога з Національного університету Коста-Ріки, Івана Сандовала, з 1980-х років популяція крокодилів на Коста-Ріці поступово відновлюється — сьогодні у тутешніх водах можна виявити здорових та міцних особин, які гріються на сонці та харчуються рибою, що підіймається каналом з моря.

За словами біолога, ці хижаки — "живі копалини", здатні вижити навіть у найсуворіших умовах. Фактично стародавні рептилії "виграли в генетичній лотереї", адже їм не потрібно було нічого змінювати мільйони років — "вони ідеально спроєктовані".

Зазначимо, що річкові крокодили є місцевою визначною пам'яткою — щороку сюди злітаються сотні туристів, щоб на власні очі бачити цих великих хижаків. Місцеві мешканці проводять екскурсії на човнах, щоб туристи могли ближче розглянути рептилій, а дехто навіть годує крокодилів, хоча це суворо заборонено.

Сандавал припускає, що надалі це може стати проблемою — біолог вважає, що з часом рептилії звикнуть до людей, що позначиться на їхньому способі життя.

Раніше Фокус писав, що в індійському храмі живе крокодил-вегетаріанець, який харчується лише рисом.