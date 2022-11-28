Приручили токсичные воды. В одной из самых грязных рек планеты процветают крокодилы

Рептилии, похоже, гармонично вписались в экосистему чрезвычайно токсичных вод реки Тарколес.

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Десятилетия охоты и потеря среды обитания поставила крокодилов в чрезвычайно уязвимое положение — по данным Международного союза охраны природы (МСОП), в мире осталось всего около 5 тысяч видов крокодилов, обитающих в 18 странах, пишет Science Alert.

Казалось бы, чрезвычайно токсичные воды реки Тарколес, в которую ежедневно стекают сточные воды и мусор из домов и заводов Сан Хосе, едва ли можно назвать лучшим пристанищем для уязвимого вида. Однако, крокодилы Центральной Америки так не считают — они прочно обосновались в водах реки, которую считают одной из самых загрязненных рек Центральной Америки и, похоже, даже процветают.

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По оценкам экспертов, здесь обитают порядка 2 тысяч американских крокодилов, которым необъяснимым образом удалось адаптироваться к жизни в токсичных водах. Предыдущие анализы показали, что в водах реки Тарколес находятся около 150 различных видов бактерий. Кроме того в ней также были обнаружены тяжелые металлы, нитриты, нитраты и огромное количество человеческих отходов. Однако все это никак не отразилось на жизни рептилий.

По словам биолога из Национального университета Коста-Рики, Ивана Сандовала, с 1980-х годов популяция крокодилов на Коста-Рике постепенно восстанавливается — сегодня в здешних водах можно обнаружить здоровых и крепких особей, которые греются на солнце и питаются рыбой, которая поднимается по каналу из моря.

По словам биолога, эти хищники — "живые ископаемые", способные выжить даже в самых суровых условиях. Фактически древние рептилии "выиграли в генетической лотерее", ведь им не нужно было ничего менять миллионы лет — "они идеально спроектированы".

Отметим, что речные крокодилы являются здешней достопримечательностью — ежегодно сюда слетаются сотни туристов, чтобы воочию лицезреть этих крупных хищников. Местные жители проводят экскурсии на лодках, чтобы туристы могли поближе рассмотреть рептилий, а некоторые даже кормят крокодилов, хотя это строго запрещено.

Сандавал предполагает, что в дальнейшем это может стать проблемой — биолог считает, что со временем рептилии привыкнут к людям, что значительно отразится на их образе жизни.

Ранее Фокус писал, что в индийском храме живет крокодил-вегетарианец, который питается только рисом.