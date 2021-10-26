В индийском храме живет крокодил-вегетарианец, который питается только рисом (фото)

По словам монахов, крокодил по прозвищу Бабия безвредный и совсем не агрессивный, поскольку "даже рыбу в озере не трогает".

В индийском штате Керала в озере буддийского храма уже болеее 70 лет вместе с монахами живет крокодил вегетарианец. Рептилия питается только рисом, утверждают местные жители, пишет The News online India.

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Крокодил по прозвищу Бабия, как говорят монахи, безвредный и совсем не агрессивный. За все время проживания рядом с людьми он ни на кого не напал.

"Он не ест мяса, он даже не трогает рыбу в озере", — сказал Чандра Пракаш, местный житель.

Монахи кормят крокодила прямо с рук — рис кладут ему в пасть дважды в день: в восемь часов утра и в полдень или вечером.

[ + – ] Крокодил Бабия

[ + – ] Крокодил Бабия

[ + – ] Крокодил Бабия

По словам зоолога Анирбана Чаудхури, Бабия — это разновидность болотного крокодила, естественной дикой пищей которого является рыба. Эти рептилии также едят мелких и крупных млекопитающих, таких как олени, кабаны и другие.

Чаудхури сомневается, что Бабия смог бы так долго прожить, не употребляя животных белков.

Эксперт предположил, что крокодил в храмовом пруду может есть рыбу, как основу своего рациона, а рис потребляет благодаря условному рефлексу, который у него выработался.

Интересно, что когда в прошлом году крокодил вошел в здание храма, первосвященник Чандрапракаш Намбисан попросил Бабия вернуться к пруду, и на удивление рептилия послушала, повернулась и вернулась на свое любимое место.

Крокодил-вегетарианец стал национальной знаменитостью и популярной туристической достопримечательностью для храма. Каждый день к монахам приходит много туристов в надежде увидеть странного питомца, который дружит с людьми.

Также сообщалось, что в Индии около 500 человек пришли на похороны крокодила-долгожителя по кличке Гангарам. Животное прожило 130 лет, его обнаружили мертвым в пруду.

Еще Фокус писал, что на западе Индии в национальном парке Сундарбан началась первая в истории страны перепись крокодилов.