В індійському храмі живе крокодил-вегетаріанець, який харчується лише рисом (фото)

За словами ченців, крокодил на прізвисько Бабія нешкідливий і зовсім не агресивний, оскільки "навіть рибу в озері не чіпає".

В індійському штаті Керала в озері буддійського храму вже понад 70 років разом із ченцями живе крокодил вегетаріанець. Рептилія харчується лише рисом, стверджують місцеві жителі, пише The News online India.

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Крокодил на прізвисько Бабія, як кажуть ченці, нешкідливий і зовсім не агресивний. За весь час проживання поряд із людьми він ні на кого не напав.

"Він не їсть м'яса, він навіть не чіпає риби в озері", — сказав Чандра Пракаш, місцевий житель.

Ченці годують крокодила прямо з рук — рис кладуть йому в пащу двічі на день: о восьмій годині ранку й опівдні або ввечері.

[ + – ] Крокодил Бабія

[ + – ] Крокодил Бабія

[ + – ] Крокодил Бабія

За словами зоолога Анірбана Чаудхурі, Бабія – це різновид болотного крокодила, природною дикою їжею якого є риба. Ці рептилії також їдять дрібних і великих ссавців, таких як олені, кабани й інші.

Чаудхурі сумнівається, що Бабія зміг би так довго прожити, не вживаючи тваринних білків.

Експерт припустив, що крокодил у храмовому ставку може їсти рибу як основу свого раціону, а рис споживає завдяки умовному рефлексу, який у нього виробився.

Цікаво, що коли торік крокодил увійшов до будівлі храму, первосвященик Чандрапракаш Намбісан попросив Бабія повернутися до ставка, і, що дивно, рептилія послухалася і повернулася на своє улюблене місце.

Крокодил-вегетаріанець став національною знаменитістю та популярною туристичною пам'яткою для храму. Щодня до ченців приходить багато туристів, сподіваючись побачити дивного вихованця, який товаришує з людьми.

Також повідомлялося, що в Індії близько 500 людей прийшли на похорон крокодила-довгожителя на прізвисько Гангарам. Тварина прожила 130 років, її виявили мертвою в ставку.

Ще Фокус писав, що на заході Індії в національному парку Сундарбан розпочався перший в історії країни перепис крокодилів.