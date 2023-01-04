Движение – жизнь! Как способность бегать помогла крокодилам выжить

Ученые утверждают, что данное открытие – способствовало выживанию в конце Пермского периода. Обнаруженная структура дала рептилиям способность адаптироваться к глобальному потеплению.

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Китайские ученые раскрыли секрет того, как и когда динозавры и крокодилы эволюционировали до вертикальной ходьбы на четвереньках (вместо того, чтобы ползать, как ящерицы). Это удалось выяснить с помощью обнаружения нового вида, датируемого более 250 миллионами лет назад. Открытие задней конечности, принадлежащей маленькому, похожему на ящерицу животному из эпохи верхней перми, показало, что прямостоячая поза ходьбы развилась до крупнейшего массового вымирания на поверхности Земли в конце этого периода.

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Некоторые исследователи ранее предполагали, что архозавры, представленные сегодня птицами и крокодилами, получили способность ходить перпендикулярно земле, как млекопитающие, чтобы избежать жара от поверхности Земли в течение триаса. Вопреки этим предположениям, последнее исследование сдвинуло сроки для архозавров.

Чэнь Цзянье, исследователь из института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии утверждает, что именно эта особенность задней конечности способствовала адаптации к глобальному потеплению. "Эволюция способности ходить не была вызвана изменением климата. Но наличие такой структуры облегчило архозаврам адаптацию к условиям потепления в раннем триасе" — сказал он.

Как и сегодняшние ящерицы, ранние рептилии пресмыкались с плоскими конечностями и животами близко к земле, изгибаясь из стороны в сторону. Но для бега такой способ движения не подходит. Животному нужно более вертикальное положение относительно земли. "Прямостоячая поза, выработанная более поздними архозаврами, была "ключом" к бегу. Новая поза открыла много возможностей для освоения новых экологических ниш, предоставляя новые возможности в эволюции животных" — сказал Чэнь.

Фото: Handout

Обнаружена специфическая находка была в Синьцзяне, недалеко от города Турфан, области, которая богата окаменелостями животных и растений пермского и триасового периодов.

Образец был назван Vigilosaurus gaochangensis. Гаочан – это название древнего царства, которое, как предполагают, существовало в регионе, где была обнаружена окаменелость.

Чэнь сказал, что животное, скорее всего, было размером менее 50 сантиметров в длину, в отличие от своих современников (до 3 метров). Конечность достаточно тонкая, что указывает на ловкость данного позвоночного.

Команда ученых так же обнаружила, что у животного был удлинен третий палец и уменьшен пятый палец – это является привычной особенностью архозавров. "Посколько самый длинный палец ноги – это третий, его ноги способны идти вперед, в отличие от ног других рептилий, которые повернуты в стороны" — подытожил Чэнь.

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