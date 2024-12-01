В Перу обнаружен самый молодой длиннорылый крокодил региона: ему 10 млн лет

Исследователи изучили останки и пришли к выводу, что окаменелость является самым молодым известным представителем этого вида в Перу.

История началась в 2023 оду, когда в перуанской пустыне Окукахе в Ике, что примерно в 350 километрах к югу от столицы Перу Лимы, были обнаружены окаменелости длиннорылого крокодила возрастом около 10 миллионов лет. Ученые изучили окаменелости и считают, что останки принадлежат самому молодому представителю этого вида, найденному в регионе на данный момент, пишет IFLScience.

Открытие было представлено лишь недавно группой исследователей из Геологического, горнодобывающего и металлургического института Перу и Colegio La Unión. Известно, что останки представляют собой сочлененный и почти полный скелет молодого гавиала — рыбоядного крокодила длиной около 3 метров.

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По словам соавтора исследования, палеонтолога позвоночных Марио Гамарра, это первый раз, когда ученым удалось обнаружить столь молодую особь, которая еще не достигла своего максимального размера — увы, крокодил умер до того, как максимально вырос. Для сравнения, данные перуанского руководящего органа национальной палеонтологии указывают на то, что по достижению взросления отдельные особи могли достигать до 9 метров.

Предыдущие исследования показали, что у длиннорылых крокодилов была удлиненная морда, а их рацион полностью состоял из рыбы. По мнению Гаммара, ближайшими нынешними родственниками этого древнего вида, вероятно, являются индийские гавиалы, у которых чрезвычайно длинная и тонкая морда.

Пустыня Окукахе известна тем, что богата окаменелостями. Например, по состоянию на 2023 год в этой перуанской пустыне было обнаружено не менее 55 новых видов морских позвоночных. Известно, что в ходе предыдущих раскопок ученые уже обнаружили останки четвероногих карликовых китов, дельфинов и акул, а также других видов миоценового периода возрастом от 5 до 23 миллионов лет.

Кстати, в 2023 году палеонтологи раскрыли то, что может быть самым впечатляющим вымершим обитателем региона: огромного ламантинового кита — Perucetus colossus — который считается самым тяжелым животным, когда-либо существовавшим. Теперь ученые считают, что новые окаменелости гавиалового крокодила — всего лишь последний пример замечательного открытия и, вероятно, нам предстоит сделать еще много таких открытий.

Ранее Фокус писал о том, как способность бегать помогла крокодилам выжить.