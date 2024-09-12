Дикі горили знайшли ліки проти кишкової палички: люди використовують той самий метод

Дослідники виявили, що горили в Габоні їдять рослини з антибактеріальними властивостями, які також використовують місцеві цілителі.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості живих істот і деякі з них демонструють дивовижну здатність самолікування. Раніше вчені вже спостерігали за тим, як суматранські орангутанги лікують рани рослинами, а тепер дослідники виявили, що дикі горили в Габоні використовують рослини з антибактеріальними властивостями проти стійкої до ліків кишкової палички, пише Live Science.

Під час дослідження вчені виявили, що тварини їдять ту саму кору, яку використовують народні цілителі — експерименти показують, що рослина здатна пригнічувати ріст кишкової палички в чашках Петрі.

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Команда виявила, що сполуки в корі різних дерев демонструють ефективність проти стійких до антибіотиків штамів кишкової палички, здатних викликати інфекції, що важко піддаються лікуванню, у людей. Зокрема, йдеться про пневмонію та інфекції кровотоку. У результаті вчені припустили, що деякі рослини в раціоні горил, ймовірно, можуть призвести до створення перспективних ліків для людей. Утім, для їхнього розроблення знадобиться значно більше досліджень.

Учені спостерігали за західними рівнинними горилами (Gorilla gorilla gorilla gorilla) в національному парку Мукалаба-Дуду в Габоні. Команда спостерігала за поведінкою тварин і записувала, які рослини вони їдять. Крім того, вчені опитали місцевих жителів, зокрема цілителів і травників, про рослини, які вони використовують у традиційній медицині.

Зазначимо, що попередні дослідження вчених уже виявили лікарсько-стійку кишкову паличку серед горил у парку. Вважається, що ці мікроби потенційно можуть викликати захворювання у людей. Водночас мавпи часто можуть переносити мікроби без будь-яких симптомів. У новому дослідженні вчені вирішили зосередитися на тому, щоб зрозуміти, як горили переносять патогенну кишкову паличку, не хворіючи.

Команда припустила, що імунітет горил до мікробів насправді може бути пов'язаний з рослинами, які вони їдять. Під час дослідження було визначено чотири види рослин, які використовують горили та місцеві цілителі, а саме:

бавовняне дерево (Ceiba pentandra);

гігантська жовта шовковиця (Myrianthus arboreus);

африканський тик (Milicia excelsa);

фігове дерево (Ficus).

За словами бактеріолога з Міждисциплінарного медичного дослідницького центру Франсвіля і провідного автора дослідження Лереа Евен Доннелі Ояби, народні цілителі використовують ці рослини у вигляді настоїв, екстрактів і мазей. Усі ці засоби призначені для лікування низки захворювань, таких як кашель, виразка шлунка, діарея і втома.

Водночас кора дерев зовсім не є основним продуктом для горил — вони здебільшого харчуються фруктами. Однак приматологи вважають, що кора може стати запасним варіантом, коли улюблена їжа менш доступна.

На наступному етапі дослідження вчені створили порошок з кори кожного з дерев, а потім перевірили вплив екстрактів кори на бактерії, помістивши їх у чашки Петрі зі стійкою до ліків кишковою паличкою. Зазначимо, що ці штами раніше були взяті у горил, і дослідники спостерігали, чи пригнічують екстракти ріст бактерій і наскільки добре вони справляються з цим.

Результати показують, що кора всіх чотирьох рослин має антибактеріальні властивості. Ба більше, порошок кожного дерева виявляв деяку активність проти принаймні одного з 10 протестованих штамів кишкової палички. Водночас кора бавовняного дерева показала найкращі результати в пригніченні росту кишкової палички та діяла проти всіх 10 штамів. Однак дослідники поки що не визначили, які хімічні речовини в екстракті відповідають за цей ефект.

Раніше Фокус писав про те, що горили й люди стали товаришами по нещастю: їх переслідує ворог, який загрожує обом видам.