Дикие гориллы нашли лекарство от кишечной палочки: люди тоже используют тот же метод

Исследователи обнаружили, что гориллы в Габоне едят растения с антибактериальными свойствами, которые также используют местные целители.

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Земля является домом для невероятного количества живых существ и некоторые из них демонстрируют удивительные способность самолечения. Ранее ученые уже наблюдали за тем, как суматранские орангутаны лечат раны растениями, а теперь исследователи обнаружили, что дикие гориллы в Габоне используют растения с антибактериальными свойствами против устойчивой к лекарствам кишечной палочки, пишет Live Science.

В ходе исследования ученые обнаружили, что животные едят ту же кору, которую используют народные целители — эксперименты показывают, что растение способно подавлять рост кишечной палочки в чашках Петри.

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Команда обнаружила, что соединения в коре разных деревьев демонстрируют эффективность против устойчивых к антибиотикам штаммов кишечной палочки, способных вызвать трудно поддающиеся лечению инфекции у людей. В том числе, речь идет о пневмонии и инфекции кровотока. В результате ученые предположили, что некоторые растения в рационе горилл, вероятно, могут привести к созданию многообещающих лекарств для людей. Впрочем, для их разработки потребуется значительно больше исследований.

Ученые наблюдали за западными равнинными гориллами (Gorilla gorilla gorilla) в национальном парке Мукалаба-Дуду в Габоне. Команда наблюдала за поведением животных и записывала, какие растения они едят. Кроме того, ученые опросили местных жителей, в том числе целителей и травников, о растениях, которые они используют в традиционной медицине.

Отметим, что предыдущие исследования ученых уже выявили лекарственно-устойчивую кишечную палочку среди горилл в парке. Считается, что эти микробы потенциально могут вызывать заболевания у людей. В то же время обезьяны часто могут переносить микробы без каких-либо симптомов. В новом исследовании ученые решили сосредоточиться на том, чтобы понять, как гориллы переносят патогенную кишечную палочку, не заболевая.

Команда предположила, что иммунитет горилл к микробам на самом деле может быть связан с растениями, которые они едят. В ходе исследования было определено четыре вида растений, используемых гориллами и местными целителями, а именно:

хлопковое дерево (Ceiba pentandra);

гигантская желтая шелковица (Myrianthus arboreus);

африканский тик (Milicia excelsa);

фиговое дерево (Ficus).

По словам бактериолога из Междисциплинарного медицинского исследовательского центра Франсвиля и ведущего автора исследования Лереа Эвен Доннели Оябы, народные целители используют эти растения в виде настоев, экстрактов и мазей. Все эти средства предназначены для лечения ряда заболеваний, таких как кашель, язва желудка, диарея и усталость.

В то же время кора деревьев вовсе не является основным продуктом для горилл — они в основном питаются фруктами. Однако приматологи считают, что кора может стать запасным вариантом, когда любимая пища менее доступна.

На следующем этапе исследования ученые создали порошок из коры каждого из деревьев, а затем проверили воздействие экстрактов коры на бактерии, поместив их в чашки Петри с устойчивой к лекарствам кишечной палочкой. Отметим, что эти штаммы ранее были взяты у горилл, и исследователи наблюдали, подавляют ли экстракты рост бактерий и насколько хорошо они справляются с этим.

Результаты показывают, что кора всех четырех растений обладает антибактериальными свойствами. Более того, порошок каждого дерева проявлял некоторую активность против по крайней мере одного из 10 протестированных штаммов кишечной палочки. В то же время кора хлопкового дерева показала наилучшие результаты в подавлении роста кишечной палочки и действовала против всех 10 штаммов. Однако исследователи пока не определили, какие химические вещества в экстракте отвечают за этот эффект.

Ранее Фокус писал о том, что гориллы и люди стали товарищами по несчастью: их преследует враг, угрожающий обоим видам.