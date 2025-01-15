Нестача людей на фронті: чому бійців ПС відправляють у піхоту та чи є загроза для української ППО

На фронті відчувається нестача особового складу з різних причин, через що військовослужбовців із небойових підрозділів почали переводити до бойових. Це торкнулося навіть Повітряних сил, де авіатехніки поскаржилися на переведення до піхоти. Фокус з’ясував, чому це відбувається та кого саме перекидають до інших бригад.

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Раніше повідомлялося нібито про переведення медиків та авіатехніків у піхоту за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Тепер вже самі військові говорять про це. Так у вівторок, 14 січня, у мережі зʼявилося звернення бійців Повітряних сил ЗСУ, в якому ті поскаржилися на переведення більшої частини авіатехніків у піхоту Сухопутних військ.

Авіатехніків у піхоту: що говорять у Повітряних силах

Авіаційно-технічний персонал ПС виконує свою місію на винищувачах МіГ-29 з 2014 року, військові готують і обслуговують літаки, забезпечуючи бойові вильоти, зауважили бійці.

"До нашої частини надійшла телеграма про переведення майже всіх техніків у піхоту, що означає, що ми залишимося без технічного персоналу, який обслуговує наші літаки. Раніше вже забрали 250 осіб, зараз планують перевести ще 218. Технічний склад фактично знищується, а без нас авіація не зможе функціонувати", — йдеться у заяві авіатехніків.

За їхніми словами, це питання не просто їхнього колективу, а безпеки України та громадян.

Натомість т.в.о. командувача ПС генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко заявив, що переведення авіатехніків у піхоту здійснюватися не будуть.

"Враховуючи резонанс у медіа стосовно переведення фахівців інженерно-авіаційної служби в підрозділи інших родів та видів ЗСУ, офіційно повідомляю — такі переведення здійснюватись не будуть! Це стосується й інших дефіцитних у Повітряних силах спеціальностей", — сказав Анатолій Кривоножко.

Він зауважив, що також не йдеться про переведення військових, які проходили навчання на західних ЗРК за кордоном, бійців з розрахунків мобільних вогневих груп та інших вузькоспеціалізованих фахівців. Проте він уточнив, що ПС посилюють побратимів на фронті не перший рік. Зокрема, це стосується підрозділів, яких готують на базі Зведеної стрілецької бригади. Крім цього, в сухопутні підрозділи поетапно переводять "визначену кількість особового складу" для посилення бригад.

"Втім, це не буде стосуватись саме дефіцитних спеціальностей й фахівців, які задіяні для виконання завдань бойовою авіацією", — підсумував генерал.

Бійців ПС переводять у Сухопутні: реакція президента, Генштабу та політиків

Президент України Володимир Зеленський відреагував на звернення бійців ПС щодо переведення авіатехніків у піхоту. Зокрема, він повідомив про розмову щодо ситуації з командувачем ПС.

"Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам", — сказав Зеленський.

Натомість у Генштабі ЗСУ заявили, що "гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки, у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується". Тоді як ПС навпаки нарощують штатну кількість технічного й льотного персоналу. Проте "окремі категорії особового складу Повітряних сил, як і інших видів і родів ЗСУ", посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська після попередньої підготовки в навчальних центрах.

"Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони. Слід наголосити, що головнокомандувач Збройних сил України заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки", — наголосили в Генштабі.

Народна депутатка Марʼяна Безугла зауважила, що авіатехніків у піхоту перекидають за розпорядженням головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Вона наголосила, що в Україні "скорочують мобільні вогневі групи та оголюють цілі регіони". Цю інформацію також підтвердили в "Мілітарному" з посиланням на власні джерела. Проте переведення торкнулося не лише авіаційних підрозділів, але й зенітників та радіотехніків.

"Наразі це вже третє масштабне переведення особового складу. За словами офіцерів, при реалізації цього наказу укомплектованість в деяких частинах зенітно-ракетних військ впаде нижче 40%. За нормативними документами це рівень небоєготового підрозділу", — йдеться у повідомленні.

Чому бійців ПС переводять у піхоту?

Військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів Фокусу, що факт подібних переведень повʼязаний з намаганням укомплектувати бойові підрозділи на лінії бойового зіткнення. Проте не йдеться про переведення авіатехніків у піхоту, фахівців, які безпосередньо задіяні в моменті обслуговування систем ППО.

"Поповнення особового складу шляхом так званої бусифікації себе не виправдало. Тому оперативні резерви намагаються задіювати за рахунок залучення спеціалістів протиповітряної оборони. Але це явище не є масштабним, щоб говорити про певні тенденції", — сказав Дмитро Снєгирьов.

Він переконаний, що в цьому випадку йдеться, найімовірніше, про чергову інформаційну атаку, зокрема по головнокомандувачу ЗСУ Сирському. Так намагаються показати, за словами аналітика, що в Генштабі нібито відбувається хаос та відсутня цілісна картина щодо протидії російській агресії.

"А саме мовиться про провал мобілізаційних заходів в моменті формування і нових бригад, і поповнення особового складу вже тих бригад, які задіяні безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Причому варто говорити, що це відбувається хвилями", — зауважив Снєгирьов.

Він наголосив, що переведенням "не основних спеціалістів" до піхоти намагалися розвʼязати питання поповнення особового складу, проте "широкому загалу це було подано як намагання знизити рівень ефективності систем сил протиповітряної оборони". Натомість він зазначив, що навіть сьогоднішня ворожа атака засвідчила зовсім інший характер, коли українські сили ППО виконали покладені на них зобовʼязання щодо захисту неба.

Військовий експерт Павло Нарожний наголосив, що в піхоті не вистачає людей через різні причини. Зокрема, ворог штучно розтягує фронт, у результаті чого він збільшується. Тому в Україні формують нові бригади.

"У нас уже йдуть бої в Курській області. Також росіяни несуть деяку загрозу Херсонській області. Звісно, штурмувати Херсон силами трьох бригад, які там є, практично нереально. Але ж все одно ми повинні на це адекватно реагувати й на Херсон перекидати наші війська, щоб не сталося такої ситуації, що ворог зайде, а там немає кому відбивати загрозу. У нас є загроза на кордоні з Білоруссю, тобто фронт у нас просто неймовірних масштабів", — пояснив Фокусу Павло Нарожний.

Крім цього, військо зазнає втрат вбитими та пораненими, також дехто звільняється з армії через низку причин. У результаті люди вибувають з армії, але їх потрібно кимось замінювати, тоді як мобілізація йде недостатніми темпами. Вона не забезпечує тої кількості людей, яка потрібна на війні. В результаті зараз людей з небойових підрозділів перекидають у піхоту.

Полковник запасу та колишній командувач аеромобільних військ України Іван Якубець зазначив у розмові з Фокусом, що бійці Повітряних сил — такі ж військовослужбовці ЗСУ, споряджені та навчені поводитися зі зброєю.

На його думку, якби в Повітряних силах не вистачало бійців для захисту українського неба від російських ракет, то переведення не було б. Натомість командування робить те, що вважає за потрібне.

"Треба мати людей в авіації. Але там не дурні сидять, вони знають, скільки треба мати людей на фронті, щоб зупинити наступ. Треба прошерстити поліцію, гвардію — деякі частини на фронті, але ж не всі. Треба прошерстити й Сухопутні війська в тому числі — тилові, всі підрозділи. Треба розібратися, там багато приховалося людей теж", — каже Іван Якубець.

Перепідготовка бійців ПС для піхоти: чи достатньо навчання?

Аналітики DeepState з посиланням на військовослужбовців розповіли, що перепідготовка бійців при переведенні з Повітряних сил до піхоти є недостатньою. Так на отримання нової військово-облікової спеціальності може бути відведено лише декілька днів, що призводить до низької ефективності роботи в нових умовах.

Тоді як Якубець вважає, що такі терміни підготовки для когось є достатніми, а для когось ні.

"Треба вирішити з кожним індивідуально, хто на якій посаді знаходився", — переконаний полковник запасу.

На запитання, який сенс від переведення бійців ПС у піхоту, Снєгирьов відповів, що ніякого, особливо якщо йдеться про безпосередню участь у бойових діях.

"Непідготовлену людину немає сенсу переводити, бо це або санітарні втрати, тобто поранення, або 200. Причому підготувати людину в стислий термін немає практично ніяких можливостей. Це нереально", — підсумував військовий аналітик.

За словами Нарожного, Повітряні сили мають свою стрілецьку бригаду. Її основне завдання — все ж таки охорона аеродромів, різних стратегічних пунктів, проте бійці воюють на фронті також.

"Людей з різних небойових підрозділів можуть перекидати в піхоту. Це відбувається не тільки в Повітряних силах, а й в інших підрозділах. Саме для того, щоб перекривати нестачу", — зазначив експерт.

На запитання, чи є в України ресурси для формування нових бригад, Нарожний наголосив, що фінанси є для виплати зарплат, проте є проблема забезпечення озброєнням. Навіть стрілецьку зброю та патрони ЗСУ передають партнери. Також Україна фінансово не потягне забезпечення війська бронетехнікою. Тоді як кожна механізована бригада повинна мати танки, артилерію.

"Це все дуже дороге. У нас єдине сподівання на наших союзників, щоб вони забезпечували все це діло… Сказати, що ми здатні самі себе забезпечити без союзників, це нереально. Але з огляду на всю ситуацію, ми в цілому війну не тягнемо. Якби не було союзників, у нас патрони закінчилися б ще у 2022 році", — заявив Павло Нарожний.

Нагадаємо, 14 січня нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що переведення в піхоту торкнулося не лише Повітряних сил, але й звʼязківців, саперів, інженерів, мобільних вогневих груп. За його словами, після таких подій з часом не буде кому збивати дрони-камікадзе типу "Шахед", якими ворог атакує Україну.

15 січня аналітики DeepState поділилися історіями військових, які підтвердили системний характер переводу бійців Повітряних сил у піхоту. Так переведення триває щонайменше із середини 2023 року.