На пополнение запасов есть только 4 часа: военный рассказал, как живут люди в Константиновке

От города Константиновка Донецкой области до линии фронта — всего 15-20 километров, но там остается немало гражданских. Военнослужащий "Князь" рассказал об опасностях и сложностях, которые терпят местные, не желая покидать дома.

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Об этом известно из комментария "Громадське радіо" заместителя командира 1 механизированного батальона по психологической поддержке персонала 42-й ОМБр ВСУ Святослава Лесюка с позывным "Князь".

"Эта ночь прошла, как и все предыдущие, в постоянных обстрелах. Что касается Константиновки, она действительно очень близко от линии фронта — ориентировочно 15-20 километров, в зависимости от того, с какого направления", — отметил он.

Фото Константиновки, сделанное военкором Евгением Васильевым в феврале 2025 года Фото: Yevhen Vasyliev

По словам военного, местные оставались в городе до последнего, и до сих пор там есть немало гражданского населения. Семьи с детьми уже выехали, но людей старшего возраста убедить эвакуироваться не получается.

До 9 мая президент РФ Владимир Путин объявлял перемирие. Однако за полчаса до обещанного режима тишины вражеские войска уничтожили с помощью КАБа девятиэтажку в Константиновке.

"Поэтому людям сейчас нужно выезжать, — это и мы объясняем, и военная администрация Константиновки", — подчеркнул Лесюк.

Фото Константиновки, сделанные военкором Евгением Васильевым в феврале 2025 года Фото: Yevhen Vasyliev Фото Константиновки, сделанные военкором Евгением Васильевым в феврале 2025 года Фото: Yevhen Vasyliev

Сейчас в Константиновке действует жесткий комендантский час — с 15:00 дня до 11:00 следующего утра.

"То есть, у людей есть только четыре часа, чтобы пополнить свои запасы, что-то приобрести, решить свои проблемы. И это уже продолжается где-то с конца 2024 года", — подчеркнул воин.

Фото Константиновки, сделанное военкором Евгением Васильевым в феврале 2025 года Фото: Yevhen Vasyliev

Месяц назад "Новая почта", что в Константиновке будет работать только на отправку. То есть те, кто собирался выезжать, могли отправить по почте свои вещи родственникам. Недавно же компания объявила, что последнее отделение закрывают.

"Ближайшее отделение — это Дружковка. Поэтому настоятельно советуем всем местным жителям выезжать, потому что обстрелы в Константиновке не прекращаются ни одного дня", — уточнил "Князь".

Фото Константиновки, сделанное военкором Евгением Васильевым в феврале 2025 года Фото: Yevhen Vasyliev

В последнее время по Константиновке бьют не только авиационными бомбами, но и "шахедами". Ударные БПЛА атакуют там, где фиксируют для себя "цели". В частности, речь идет о машинах, и врагу безразлично, являются ли они гражданскими.

"Бьют по автомобилям, бьют по скоплениям людей. Скоплений уже как таковых и не бывает, хотя в Константиновке до сих пор работает рынок", — добавил Лесюк.

Напомним, Фокус публиковал снимки с последствиями обстрела Константиновки ночью на 8 мая. Местные медиа передавали, что из-под завалов вытащили человека.

В DeepState 5 мая информировали, что ВС РФ значительно активизировали наступление на Константиновку. Военный эксперт Александр Коваленко объяснял Фокусу, что перед оккупантами стоит задача перерезать "логистическую артерию" ВСУ на Покровск.