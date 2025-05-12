На поповнення запасів є лише 4 години: військовий розповів, як живуть люди у Костянтинівці

Від міста Костянтинівка на Донеччині до лінії фронту — лише 15-20 кілометрів, але там залишається чимало цивільних. Військовослужбовець «Князь» розповів про небезпеки й складнощі, які терплять місцеві, не бажаючи лишати домівки.

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Про це відомо з коментаря "Громадському радіо" заступника командира 1 механізованого батальйону з психологічної підтримки персоналу 42-ї ОМБр ЗСУ Святослава Лесюка з позивним "Князь".

"Ця ніч минула, як і всі попередні, в постійних обстрілах. Щодо Костянтинівки, вона справді дуже близько від лінії фронту — орієнтовно 15-20 кілометрів, залежно з якого напрямку", — зазначив він.

Фото Костянтинівки, зроблене військкором Євгеном Васильєвим у лютому 2025 року Фото: Yevhen Vasyliev

Зі слів військового, місцеві залишались у місті до останнього, і досі там є чимало цивільного населення. Сім’ї з дітьми вже виїхали, але людей старшого віку переконати евакуюватись не виходить.

До 9 травня президент РФ Володимир Путін оголошував перемир’я. Однак за пів години до обіцяного режиму тиші ворожі війська знищили за допомогою КАБу дев’ятиповерхівку у Костянтинівці.

"Тому людям зараз потрібно виїжджати, — це і ми пояснюємо, і військова адміністрація Костянтинівки", — наголосив Лесюк.

Фото Костянтинівки, зроблені військкором Євгеном Васильєвим у лютому 2025 року Фото: Yevhen Vasyliev Фото Костянтинівки, зроблені військкором Євгеном Васильєвим у лютому 2025 року Фото: Yevhen Vasyliev

Нині у Костянтинівці діє жорстка комендантська година — з 15:00 дня до 11:00 наступного ранку.

"Тобто, у людей є тільки чотири години, щоб поповнити свої запаси, щось придбати, вирішити свої проблеми. І це вже триває десь із кінця 2024 року", — підкреслив воїн.

Фото Костянтинівки, зроблене військкором Євгеном Васильєвим у лютому 2025 року Фото: Yevhen Vasyliev

Місяць тому "Нова пошта", що у Костянтинівці працюватиме лише на відправлення. Тобто ті, хто збирався виїжджати, могли відправити поштою свої речі родичам. Нещодавно ж компанія оголосила, що останнє відділення закривають.

"Найближче відділення — це Дружківка. Тому наполегливо радимо всім місцевим мешканцям виїжджати, тому що обстріли в Костянтинівці не припиняються жодного дня", — уточнив "Князь".

Фото Костянтинівки, зроблене військкором Євгеном Васильєвим у лютому 2025 року Фото: Yevhen Vasyliev

Останнім часом по Костянтинівці б’ють не лише авіаційними бомбами, але й "шахедами". Ударні БПЛА атакують там, де фіксують для себе "цілі". Зокрема, йдеться про машини, і ворогу байдуже, чи є вони цивільними.

"Б’ють по автомобілях, б’ють по скупченню людей. Скупчень уже як таких і не буває, хоча в Костянтинівці ще досі працює ринок", — додав Лесюк.

Нагадаємо, Фокус публікував знімки з наслідками обстрілу Костянтинівки вночі на 8 травня. Місцеві медіа передавали, що з-під завалів витягли людину.

У DeepState 5 травня інформували, що ЗС РФ значно активізували наступ на Костянтинівку. Військовий експерт Олександр Коваленко пояснював Фокусу, що перед окупантами стоїть задача перерізати "логістичну артерію" ЗСУ на Покровськ.