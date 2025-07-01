"Изуродованные дома": ВС РФ четыре раза ударили "шахедами" по Запорожью (фото, видео)

В ночь на 1 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Запорожью "шахедами", в результате чего разрушены частные дома и вспыхнули пожары.

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ВС РФ по меньшей мере четыре раза ударили по Запорожью и Запорожскому району, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Враг нанес 4 удара по Запорожью и Запорожскому району. Повреждено предприятие. Там загорелся пожар. Изуродованы частные дома", — написал Федоров.

Он уточнил, что этой ночью обошлось без пострадавших, а также обнародовал фото и видео последствий российской атаки.

В частности, на видео видно, как пылает автомобиль, а на фото — разбомбленные жилые дома.

О возгорании в одном из районов Запорожья Федоров сообщал еще около трех ночи, после того, как в городе прогремело несколько мощных взрывов.

Воздушные силы ВСУ также предупреждали, что в направлении Запорожья летело несколько вражеских БпЛА,

Напомним, в ночь на 30 июня ВС РФ обстреляли несколько населенных пунктов Харьковской области.

В ночь на 29 июня ВС РФ нанесли по Украине комбинированный удар с применением крылатых, баллистических и гиперзвуковых ракет, а также дронов типа "шахед".