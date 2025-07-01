"Понівечені будинки": ЗС РФ чотири рази вдарили "шахедами" по Запоріжжю (фото, відео)

У ніч на 1 липня російські окупаційні війська завдали удару по Запоріжжю "шахедами", внаслідок чого зруйновано приватні будинки та спалахнули пожежі.

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ЗС РФ щонайменше чотири рази вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Ворог завдав 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району. Пошкоджене підприємство. Там зайнялася пожежа. Понівечені приватні будинки", — написав Федоров.

Він уточнив, що цієї ночі обійшлось без постраждалих, а також оприлюднив фото та відео наслідків російської атаки.

Зокрема на відео видно, як палає автомобіль, а на фото — розбомблені житлові будинки.

Про займання в одному з районів Запоріжжя Федоров повідомляв ще близько третьої ночі, після того, як у місті прогриміло кілька потужних вибухів.

Повітряні сили ЗСУ також попереджали, що у напрямку Запоріжжя летіло кілька ворожих БпЛА,

Нагадаємо, у ніч на 30 червня ЗС РФ обстріляли кілька населених пунктів Харківської області.

У ніч на 29 червня ЗС РФ завдали по Україні комбінованого удару із застосуванням крилатих, балістичних та гіперзвукових ракет, а також дронів типу "шахед".