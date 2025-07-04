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Военный Фокус Российско-украинская война

"Минус" 100 "элитных" бойцов: ВСУ ударили по тайнику ВС РФ на Кинбурнской косе (видео)

Российские подразделения на Кинбурнской косе потеряли элитных солдат, которые туда перевели из боязни наступления ВСУ, рассказал "Николаевский Ванек"
Россияне потеряли сотню солдат на Кинбурнской косе (иллюстративное фото) | Фото: Telegram / "Миколаївський Ваньок"

Российское командование потеряло около роты солдат, которые входили в состав "элитного" подразделения — 337-го десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделение заменило слабые оккупационные части, поскольку боялись наступления Вооруженных сил Украины. Увидев свежие силы противника, украинцы отыскали тайники и сожгли вражескую технику.

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337 ДШП ранее воевал на других отрезках фронта в Украине, рассказывается в Telegram-канале "Николаевский Ванек". На Кинбурнской косе оккупанты держали "алкашей", потому что не опасались неожиданностей. Впрочем, несколько недель назад плохой "контингент" забрали, а вместо него прибыло "элитное подразделение", объясняется в заметке, которая появилась днем 4 июля. После удачных отработок Сил обороны противник лишился 100 единиц живой силы, несколько пушек, около десятка автомобилей, а также операторов дронов.

На видео, размещенном "Ваньком", видим несколько удачных отработок ВСУ: когда они состоялись, не указано. Первые кадры показывают тайник российской техники где-то между соснами на Кинбурнской косе. Через мгновение во все нужные точки прилетает взрывчатка, которую доставляет квадрокоптер. Среди прочего, можно заметить дальнобойную пушку, уничтоженную ВСУ, а также бронемашину, которую едва заметно в зеленой гуще.

"Кинбурнская Коса — это якобы участок, на котором ничего особо не происходит. На самом деле на нашей Косе произошли некоторые изменения. В результате "элита" на Косе перемещается теперь преимущественно пешком, чем на транспорте", — написал администратор канала.

Также отмечается, что подразделения ВС РФ систематически обстреливали населенные пункты Куцуруба и Дмитровку. По мнению "Николаевского Ванька", "кому-то" придется за это отвечать.

Потери ВС РФ — что происходит на юге

В сети не удалось отыскать другой информации о потерях 337 полка десантников ВС РФ. Впрочем, в соцсети X есть сообщение о том, как россияне собирают для них деньги для покупки Starlink. Между тем Генштаб ВСУ утром 4 июля рассказал, среди прочего, о ситуации на южном направлении, к которому относят Кинбурнскую косу. Единственное, что касается Приднепровского направления, — ВС РФ трижды пытались прорвать линию обороны ВСУ, но им это не удалось. На карте обозначено направление попыток наступления россиян — местность между Казачьими Лагерями и Крынками.

Линия фронта на Кинбурнской косе 4 июля карта Генштаба ВСУ
Потери ВС РФ — ситуация на Кинбурнской косе и на Приднепровском направлении 4 июля
Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, в июне украинское командование сообщило, что РФ в течение трех лет войны потеряла 1 млн человек. Фокус собрал информацию о характере российских потерь и о ситуации на предыдущих войнах. Выяснилось, что на Первой чеченской войне погибло, получили ранения, пропали без вести около 25-26 тыс. россиян, на Второй — около 21 тыс., в Афганистане — почти 500 тыс. (из них погибшие — 15 тыс.).

Напоминаем, 3 июля росСМИ подтвердили гибель заместителя главкома флота РФ Михаила Гудкова, который попал под удар, вероятно, в Курской области.