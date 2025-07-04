"Минус" 100 "элитных" бойцов: ВСУ ударили по тайнику ВС РФ на Кинбурнской косе (видео)

Российское командование потеряло около роты солдат, которые входили в состав "элитного" подразделения — 337-го десантно-штурмового полка воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации. Подразделение заменило слабые оккупационные части, поскольку боялись наступления Вооруженных сил Украины. Увидев свежие силы противника, украинцы отыскали тайники и сожгли вражескую технику.

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337 ДШП ранее воевал на других отрезках фронта в Украине, рассказывается в Telegram-канале "Николаевский Ванек". На Кинбурнской косе оккупанты держали "алкашей", потому что не опасались неожиданностей. Впрочем, несколько недель назад плохой "контингент" забрали, а вместо него прибыло "элитное подразделение", объясняется в заметке, которая появилась днем 4 июля. После удачных отработок Сил обороны противник лишился 100 единиц живой силы, несколько пушек, около десятка автомобилей, а также операторов дронов.

На видео, размещенном "Ваньком", видим несколько удачных отработок ВСУ: когда они состоялись, не указано. Первые кадры показывают тайник российской техники где-то между соснами на Кинбурнской косе. Через мгновение во все нужные точки прилетает взрывчатка, которую доставляет квадрокоптер. Среди прочего, можно заметить дальнобойную пушку, уничтоженную ВСУ, а также бронемашину, которую едва заметно в зеленой гуще.

"Кинбурнская Коса — это якобы участок, на котором ничего особо не происходит. На самом деле на нашей Косе произошли некоторые изменения. В результате "элита" на Косе перемещается теперь преимущественно пешком, чем на транспорте", — написал администратор канала.

Также отмечается, что подразделения ВС РФ систематически обстреливали населенные пункты Куцуруба и Дмитровку. По мнению "Николаевского Ванька", "кому-то" придется за это отвечать.

Потери ВС РФ — что происходит на юге

В сети не удалось отыскать другой информации о потерях 337 полка десантников ВС РФ. Впрочем, в соцсети X есть сообщение о том, как россияне собирают для них деньги для покупки Starlink. Между тем Генштаб ВСУ утром 4 июля рассказал, среди прочего, о ситуации на южном направлении, к которому относят Кинбурнскую косу. Единственное, что касается Приднепровского направления, — ВС РФ трижды пытались прорвать линию обороны ВСУ, но им это не удалось. На карте обозначено направление попыток наступления россиян — местность между Казачьими Лагерями и Крынками.

Потери ВС РФ — ситуация на Кинбурнской косе и на Приднепровском направлении 4 июля Фото: Генштаб ВСУ

Отметим, в июне украинское командование сообщило, что РФ в течение трех лет войны потеряла 1 млн человек. Фокус собрал информацию о характере российских потерь и о ситуации на предыдущих войнах. Выяснилось, что на Первой чеченской войне погибло, получили ранения, пропали без вести около 25-26 тыс. россиян, на Второй — около 21 тыс., в Афганистане — почти 500 тыс. (из них погибшие — 15 тыс.).

Напоминаем, 3 июля росСМИ подтвердили гибель заместителя главкома флота РФ Михаила Гудкова, который попал под удар, вероятно, в Курской области.