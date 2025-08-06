РФ має намір трансформувати флот: яку роль відіграють БЕК у Балтійському морі, — аналітик

З 23 по 27 липня ВМФ Росії провів масштабні навчання під назвою "Липневий шторм", у яких взяли участь сили всіх флотів, за винятком Чорноморського. Особливу увагу привернули кадри із застосуванням двох нових російських надводних безпілотних апаратів (БЕК), які успішно вразили та знищили плавучу ціль.

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Цей епізод став сигналом того, що Росія переходить від оборонної моделі застосування морських безпілотників до наступальної, пише для видання Hartpunkt німецький морський офіцер у відставці Фредерік Ван Локерен.

Москва не просто імітує українські атаки, а розвиває власні ударні дронові платформи. Судячи з усього, Росія розглядає безекіпажні катери як потенційний засіб для нейтралізації чисельної й технологічної переваги ВМС НАТО — особливо в обмежених театрах військових дій, таких як Балтійське море.

Флот РФ — досвід війни в Чорному морі

Аналітик зазначає, що основу російського підходу до морських дронів заклали бойові дії в Чорному морі. У період 2023-2024 роки українські морські дрони завдали ВМФ РФ важких втрат, знищивши низку кораблів, зокрема десантні кораблі та ракетні катери, а також патрульне судно проєкту 22160 "Сергей Котов". Крім того, вимушений відхід Чорноморського флоту з Криму до Новоросійська став наочною демонстрацією вразливості російських кораблів перед морськими дронами за відсутності комплексної оборони.

Вочевидь, російська сторона зробила певні висновки: поодинокі кораблі без підтримки найбільш уразливі, тоді як у складі флотського угруповання ефективність оборони істотно вища. Приміром, у Новоросійську російським кораблям вдалося зосередити вогневі засоби ППО і радіоелектронної боротьби, що знизило ефективність українських атак.

Новий етап для флоту РФ

На думку Ван Локерена, якщо раніше Росія лише намагалася знайти рішення для захисту від морських дронів-камікадзе, то тепер йдеться про створення власних ударних платформ. Згідно з оцінкою морського аналітика H.I.Sutton, два безпілотні апарати, застосовані під час "Липневого шторму", мають новий конструктивний вигляд і не схожі ні на раніше відомі російські, ні на українські зразки. Це вказує на те, що росіяни серйозно підійшли до питання створення власних БЕКів.

Аналітик доходить висновку, що така еволюція здатна значно змінити тактику флоту. У разі масового застосування дрони можуть використовуватися для атаки на ворожі кораблі в прибережній зоні, у протоках і вузьких місцях, а також у перспективі завдавати ударів по портовій інфраструктурі.

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Ізоляція флоту в Балтиці

Особливого значення морські безпілотники можуть набути в акваторії Балтійського моря. Балтійська флотилія РФ дислокується в основному в Калінінградській області — анклаві, повністю оточеному країнами НАТО. У разі конфлікту флот там буде оперативно ізольований. При цьому сама Балтика — це географічно замкнуте море з обмеженими можливостями маневру.

У цих умовах застосування БЕКів з Калінінграда може дозволити Росії завдавати ударів на дальності до 600-700 км — як проти кораблів у Датських протоках, так і на підходах до Фінської затоки. Таким чином, безпілотні апарати стають "подовжувальною рукою" флоту, компенсуючи його кількісне і якісне відставання від об'єднаних ВМС НАТО в регіоні.

Кораблі Балтійського флоту РФ Фото: Відкриті джерела

Загрози для НАТО

Попри технологічну перевагу сили НАТО поки що не мають реального досвіду відбиття масових атак морських безпілотників. Росія, своєю чергою, вже понад два роки проводить регулярні тренування в цьому напрямку. Використовуються як стрілецьке озброєння і гранатомети, так і комплекси радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Ван Локерен наголосив, що тренування з моделями українських дронів дають змогу росіянам виробляти власні методи протидії та адаптувати їх до нових платформ. Це гранично важливий досвід у майбутньому потенційному протистоянні із Заходом.

Проте у НАТО є переваги:

вища злагодженість і взаємодія у флотських формуваннях;

постійний моніторинг Калінінграда і здатність до превентивного удару по складах і центрах управління БЕК;

багатий досвід у протидії асиметричним загрозам (наприклад, в Ормузькій протоці та в Червоному морі);

краще технічне оснащення і висока професійна підготовка екіпажів.

Аналітик резюмує — Росія, судячи з усього, сподівається використовувати накопичений досвід і ударні морські дрони, що розробляються, для створення тимчасового тактичного вікна, поки сили НАТО не адаптувалися до нової загрози. У разі конфлікту це могло б дозволити завдати чутливого удару по натовській інфраструктурі та корабельним групам у перші тижні війни.

Однак така перевага буде недовгою. НАТО вже аналізує російські дії, проводить переоснащення кораблів спеціальними вогневими системами та готується до відбиття нових загроз.

Нагадаємо, 26 липня Росія вперше публічно продемонструвала бойове застосування нового безпілотного надводного катера під час військово-морських навчань "Липневий шторм". Морський дрон вразив нерухому морську ціль.