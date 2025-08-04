500 килограммов взрывчатки с моря: что известно о беспилотном российском дроне "Мурена-300С"

Россия провела учения морских дронов. Беспилотные ударные катера могут стать морским аналогом "Шахедов" — массовым и опасным инструментом террора против портов, вышек и судов. Фокус выяснил, возможности российских морских дронов, слабые места этих систем и способы противодействия.

Related video

Военный специалист по системам РЭБ и связи, глава "Центра радиотехнологий" Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал о последних учениях российского Центра беспилотных систем "Рубикон". В частности об использовании врагом беспилотных ударных катеров.

"Провели обучение, отработали сценарии. Работают над улучшением. На видео есть также погружной катер. Основной задачей называют удары по нашей морской инфраструктуре. Также этот центр занимается технологиями обнаружения наших БЭКов с воздуха и их уничтожения", — подчеркнул "Флеш".

Специалист предостерег, что эта угроза российских беспилотных катеров вполне реальна, и может совершать массовые нападения по принципу "Шахедов" но с моря — "на порты, вышки, корабли, всю морскую инфраструктуру. Даже "вылететь" катерами на пляжи с осколочными боеприпасами".

В августе 2024 года издание Defense Express рассказало об одном из таких морских дронов — российском катере-камикадзе "Мурена-300С". По данным издания, катер имеет дальность до 500 км, скорость до 45 узлов и боевую часть массой 500 кг. Другие характеристики разработчики не раскрыли.

Данные указывают, что катер предназначен для операций в прибрежной зоне. Эксперты издания сомневаются в надежности конструкции, в частности из-за прицепного мотора, который напоминает изделия йеменских хуситов. Качество сборки "Мурены-300С" выглядит низким, возможно, из-за спешки в разработке. Внешне катер похож на самодельные суда латиноамериканских наркокартелей.

Интересным элементом является деталь, похожая на антенну Starlink, хотя, вероятно, это приемник другой системы, стилизованный под оборудование SpaceX.

Российские катера как "Шахеды": что известно о новой угрозе с моря

Эксперт Национального института стратегических исследований Максим Паламарчук отметил, что сейчас информации о точных характеристиках беспилотных ударных катеров России нет в открытом доступе. Однако определенные выводы уже можно сделать, опираясь на имеющиеся данные и опыт.

Одним из ярких примеров применения беспилотных катеров, по мнению эксперта, стало показательное потопление корабля во время июльских учений российского центра беспилотных систем "Рубикон". Это показывает, что Военно-морским силам Украины необходимо готовиться к худшим сценариям. Паламарчук отметил, что ключевым аспектом является понимание ограничений этих систем, ведь их эффективность зависит от ряда факторов, в частности от технических возможностей и условий использования.

"Основным условием эффективного использования беспилотных катеров является доступ к надежной связи, в частности к спутниковой сети Starlink, которая обеспечивает стабильную интернет-связь. Без такого доступа управление катерами на значительных расстояниях, вне зоны досягаемости береговых средств управления, становится проблематичным. Например, в радиорежиме связь может быть нестабильной, что снижает эффективность таких катеров. Однако сейчас для противника, отсутствие доступа к подобным сетям создает дополнительные трудности. Российские беспилотные катера становятся по-настоящему опасными только при условии, если противник получает возможность управлять ими на значительных расстояниях, используя передовые технологии связи", — подчеркнул Фокусу Паламарчук.

Эксперт также провел историческую параллель, вспомнив, что радиоуправляемые боевые дроны использовались еще во время Первой мировой войны. Однако тогда они не вызвали революционных изменений в военном деле, поскольку их возможности были ограниченными.

Российский "Рубикон": как противодействовать морским ударным дронам

Относительно противодействия морским дронам РФ, Паламарчук отметил, что, как показывает опыт, самым эффективным средством противодействия таким дронам является авиация. Она позволяет быстро выявлять и уничтожать беспилотники, особенно если те не оснащены зенитными средствами. Сейчас дроны остаются относительно легкой мишенью для авиации, что делает ее основным инструментом борьбы с подобными угрозами.

"В то же время в гаванях и портах для защиты от беспилотных катеров могут применяться пассивные средства обороны, такие как боновые заграждения или специальные сетки, которые препятствуют приближению дронов к кораблям. Во время движения корабли могут быть оснащены автоматическими пушками с компьютеризированным наведением, которые значительно повышают эффективность противодействия. Такие системы позволяют быстро реагировать на угрозу, минимизируя влияние человеческого фактора. Например, если защита корабля зависит от матроса, который ведет огонь из автомата Калашникова или пулемета, его психологическое состояние во время атаки может существенно снизить эффективность обороны. Зато автоматизированные системы, управляемые компьютером, действуют более надежно и точно, что делает их лучшим выбором для противодействия дронам", — говорит Паламарчук.

Эксперт также обратил внимание на то, что беспилотные катера, которые приближаются к цели, становятся все более уязвимыми, поскольку чем ближе они к кораблю, тем легче их уничтожить. Однако даже если отдельные атаки дронов не являются успешными, само наличие такой угрозы может иметь серьезные последствия. Например, это может повлиять на уровень страховых ставок для судов, которые заходят в порты, находящиеся в зоне риска. Угроза атак беспилотниками заставляет судовладельцев и операторов портов пересматривать свои подходы к безопасности, что может приводить к росту расходов.

Паламарчук подытожил, что лучший способ противодействия таким угрозам — это заблаговременная подготовка. Ожидать, что проблему удастся решить непосредственно во время атаки, значительно сложнее, чем разработать и внедрить эффективные меры заранее. Это включает как техническое оснащение кораблей и портов, так и обучение персонала, и совершенствование систем связи и управления. Только комплексный подход может обеспечить надежную защиту от современных беспилотных технологий.

Напомним, ВСУ сокращает подразделения, использующие наземные роботизированные комплексы. Все из-за того, что военные отказываются с ними работать.

Также Фокус сообщал, что Россия расширяет завод в Татарстане до 40 тыс. работников, выпуская 5500 "Шахедов" ежемесячно для атак на Украину.