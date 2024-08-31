Россия атакует АЭС. Могут ли ракетные обстрелы привести к ядерной катастрофе?

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Россия не просто в очередной раз массированным и комбинированным ракетно-дронным ударом 26 августа пыталась поразить Объединенную энергосистему Украины. Это были целенаправленные, но косвенные действия по поражению именно атомных электростанций Украины, которые обеспечивают более 55% производства электроэнергии в стране. Наши АЭС — это остров стабильности энергетики Украины.

Что пыталась сделать Россия? Во-первых, вырубить наши энергоблоки, не прибегая к ударам непосредственно по АЭС или по распределительным устройствам вблизи АЭС, а пытаясь уничтожить периферийные подстанции. Это своеобразный гибридный способ вырубания атомной генерации. Во-вторых, параллельно Россия запустила мощную кампанию дезинформирования МАГАТЭ и дискредитации Украины относительно положения на Курской АЭС.

Чрезвычайно оперативно был организован визит главы МАГАТЭ Р. Гросси на российскую АЭС в Курчатове 27 августа. Несмотря на его заявление, что Курская АЭС работает в "режиме, близком к нормальному", глава "Росатома" Лихачев подает его визит как договоренность "...о немедленной реакции МАГАТЭ на любые проявления агрессии как на Запорожье, так и в Курской области", обвиняя ВСУ в обстрелах АЭС. Другие некоторые двусмысленные высказывания Гросси (относительно риска ядерного инцидента, относительно уязвимости реакторов типа РБМК) интерпретируются российской стороной как то, что "МАГАТЭ на стороне России".

Россия, действуя косвенным образом, пытается обойти Статью 56 Дополнительного протокола I к Женевским конвенциям: Статья 56 "Защита работ и установок, содержащих опасные силы"

1. Работы или установки, содержащие опасные силы, а именно плотины, дамбы и атомные электростанции, не должны становиться объектом нападения, даже если эти объекты являются военными объектами, если такое нападение может привести к высвобождению опасных сил и, как следствие, серьезным потерям среди гражданского населения. Другие военные объекты, расположенные на этих работах или установках или вблизи них, не должны становиться объектом нападения, если такая атака может вызвать выброс опасных сил с работ или установок и, как следствие, серьезные потери среди гражданского населения.

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Начинается ядерный террор. О чем говорят итоги ракетных ударов РФ по энергетике Украины

Подробные положения по обеспечению безопасности опасных объектов в ходе боевых действий содержатся в уже упомянутом выше Первом дополнительном протоколе 1977 г. (AP I) к Женевским конвенциям, а также во Втором дополнительном протоколе 1977 г. (АП II) и обычном международном гуманитарном праве. Атомные электростанции являются гражданскими объектами, и как таковые защищены от прямого нападения и репрессий (ст. 48 API; правило 7 CI HL). В случае сомнений относительно того, используется ли атомная электростанция для эффективного вклада в военные действия, ее следует считать гражданской (ст. 52(3) API), даже в зонах конфликта (Комментарий МККК по API, пункт 2034). Обязательство сторон вооруженного конфликта постоянно заботиться о сохранении гражданского населения, гражданских лиц и гражданских объектов во время всех военных операций (ст. 57(1) API; правило 15 CI HL) является особенно важным, когда речь идет об АЭС. Учитывая риск выброса радиации и дальнейшие тяжелые последствия для гражданского населения, стороны должны проявлять чрезвычайную осторожность при передвижении войск, маневрах и других военных действиях вблизи таких объектов.

То, чего я сейчас не вижу, это реакции на официальном уровне со стороны Украины. Тем более, что Россия блефует, потому что если бы угроза КурАЭС имела место на самом деле, то они бы выключили два работающих энергоблока.

Но нашим должностным ядерщикам что-то опять хочется большого строительства (читай — воровства), теперь на Чигирине. А МИД РФ в то же время обвиняет Украину в "ядерном терроризме", тогда как ее вооруженные силы захватили и контролируют крупнейшую украинскую АЭС, а ВСУ не демонстрировали в ходе Курской операции никаких намерений по захвату российской АЭС.

Однако, опять же, с официального уровня мы не видим должной реакции и противодействия рашистским ядерным шантажистам.

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