Арктика на двоих: почему Трамп вернулся к идее захвата Гренландии и при чем здесь Россия

Итак, еще не до конца решен вопрос Венесуэлы (арест Мадуро — лишь часть проблемы установления контроля), а Трамп обозначает следующий вектор экспансии — Гренландия. Не впервые Донни упоминает этот крупнейший остров ледников, скал и критического минерального сырья на нем. И вот снова: "Нам действительно нужна Гренландия. [Она] окружена русскими и китайскими кораблями. Она нужна нам для обороны", — сказал президент США.

Сразу следует заметить, что Гренландия давно в системе обороны США — с 1951 года на основе оборонного соглашения с Данией. Сначала это была база стратегической авиации "Thule Air Base", а в конце 60-х годов была трансформирована в составляющую системы раннего предупреждения о ракетном нападении. На базе "Pituffik Space Base" Космических сил США (так она называется с 2023 года) размещена РЛС раннего предупреждения, которая отслеживает пуски межконтинентальных баллистических ракет с арктического направления, то есть из России, и является элементом системы противоракетной обороны США и НАТО. Является частью арктического "пояса сенсоров", вместе с Аляской и Северной Канадой. Эта база выполняет функцию контроля кратчайшего ракетно-авиационного маршрута между Россией и США.

Показательно, что в предвыборном программном 920-страничном трактате "Проект-2025. Мандат на лидерство", Гренландия упоминается один раз и во вполне позитивном контексте: "...учитывая географическую близость Гренландии и ее растущий потенциал как коммерческого и туристического места, следующая администрация должна проводить политику, укрепляющую экономические связи между США и Гренландией". Хотя при этом не упоминается Дания, чьей суверенной территорией является Гренландия, однако речь не идет о каких-то замаскированных намерениях аннексии.

В Стратегии национальной безопасности США, утвержденной в декабре прошлого года, нет прямых упоминаний о Гренландии или даже в более широком контексте — об Арктике. Речь идет о Западном полушарии, которое включает в себя как Латинскую Америку, Карибский бассейн, так и Тихоокеанскую зону, Канаду и Гренландию. Западное полушарие теперь является главным приоритетом Соединенных Штатов. Это существенное изменение по сравнению с прошлыми стратегиями национальной безопасности США. В аналогичном документе 2017 года (времен первого президентства Трампа) Западное полушарие было на пятом месте как приоритетная сфера, а в стратегии редакции 2022 года оно было третьим.

Экспансионистские намерения США в Арктике обозначились четко уже в декабре прошлого года после обнародования Стратегии национальной безопасности. Это уже не просто слова, но и действия. 22 декабря 2025 года Трамп объявил в своей социальной сети о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри специальным посланником США в Гренландии.

Чтобы не делал Трамп, он, как правило, это мотивирует необходимостью противодействия китайскому экспансионизму. Хотя в случае Гренландии это притянуто за уши. Да, Пекин имел амбициозные планы в отношении Гренландии — и по инфраструктуре, и по изучению и разработке минерально-сырьевых ресурсов. Известно, что Китай позиционирует себя как "околоарктическую страну" (near-Arctic) и развивает стратегии, связанные с Полярным Шелковым Путем, что потенциально может способствовать роли Гренландии как логистического хаба на стыке Арктики и Северной Атлантики. Однако китайская экспансия на остров была остановлена правительством Дании еще в прошлые годы, и при этом датчане принимали во внимание негативную позицию США относительно возможных китайских стратегических инвестиций на острове. Поэтому "китайская угроза" явно преувеличена.

О чем это говорит? О разделении мира на сферы влияния. Это уже не о намерениях. Это уже о действиях. Опять же, китайский фактор здесь сыграл роль спускового механизма. Конечно, контролируя Гренландию, США будут контролировать Северную Атлантику и "нависать" над Канадой, которая уже обозначена Трампом 51-м штатом Америки.

Однако контроль над Гренландией не обеспечивает автоматически контроля над западным сектором Арктики. Здесь контрольная позиция — за норвежским архипелагом Свальбард, у нас более известным как Шпицберген. Я не раз обращался к теме этого арктического архипелага, поэтому не буду повторяться, лишь отмечу, что кто контролирует Шпицберген, тот контролирует вход-выход на стыке западного сектора Арктики с Северной Атлантикой. Как это делается практически, Кригсмарине Третьего Рейха показали во время II Мировой.

И здесь возникает дилемма для Трампа — либо нужно дальше забирать у норвежцев Свальбард (там находится важная станция космической связи SvalSat), либо по умолчанию согласиться с его аннексией Россией, оставить что-то для удовлетворения аппетитов своего кумира Владимира, опять же, чтобы стимулировать его "оторваться" от Китая. Россия давно "неровно дышит" к архипелагу, обвиняя Норвегию в нарушении его демилитаризованного статуса, закрепленного Шпицбергенским трактатом 1920 года, и пропагандистски утверждая о том, что вообще-то это российский архипелаг Грумант, открытый поморами еще до Витуса Беринга.

Возвращаясь к Гренландии. Реакция Дании сводится к трем основным тезисам:

Гренландия — не предмет торга. Союзничество с США не означает отказа от суверенитета. Любое взаимодействие США с островом возможно только при участии Дании и правительства Гренландии, которая является автономией в составе Датского Королевства.

Это оборонительная дипломатия, направленная на фиксацию правового статуса и предотвращение создания прецедентов, которые могли бы быть использованы другими государствами в Арктике. Понятно, что под другими государствами имеется в виду Россия.

Москва в этой ситуации не защищает Данию, не поддерживает США, поскольку в стратегическом смысле рассматривает эту историю как потенциальную возможность нормализовать идею пересмотра статусов тех или иных территорий в высоких широтах.

Ни в НАТО, ни в ЕС не поддерживают посягательства США на Гренландию, но ящик Пандоры в Арктике открыт. К чему это может привести? Если этот аннексионистский сценарий Трампа не будет остановлен, то дальше можно ожидать разделения Арктики двумя хищниками на двоих.

