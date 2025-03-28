Война за ресурсы: как указ Трампа о полезных ископаемых вредит интересам стран-союзников

Трамп хочет положить конец зависимости США от поставок минерального сырья из Китая и враждебных государств и значительно увеличить производство в США для обеспечения национальной безопасности и экономической выгоды. Международным партнерам есть чем помочь в этом отношении, но этот указ четко соответствует лозунгу Трампа: "Америка превыше всего".

Related video

Президент США Дональд Трамп без колебаний прибегает к исполнительным указам: с момента своей инаугурации 20 января он подписал 97 таких указов. В отношении полезных ископаемых и энергетики Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, обязался раскрыть ресурсный потенциал США (особенно Аляски) и учредил Национальный совет по энергетическому господству (NEDC), наделив его значительными исполнительными полномочиями. Об этом пишет менеджер Центра стратегической политики Северной Австралии в своей статье, которую перевел Фокус.

Недавний указ Трампа о полезных ископаемых, озаглавленный "Неотложные меры по увеличению добычи американских полезных ископаемых", направлен на реорганизацию внутреннего производства США и перестройку внутренних и международных цепочек поставок важнейших полезных ископаемых. Это может свести на нет усилия Австралии по увеличению внутреннего производства.

На стратегическом уровне Трамп хочет положить конец зависимости США от поставок минерального сырья из Китая и враждебных государств и значительно увеличить производство в США для обеспечения национальной безопасности и экономической выгоды. Международным партнерам есть чем помочь в этом отношении, но этот указ четко соответствует лозунгу Трампа: "Америка превыше всего".

Трамп хочет положить конец зависимости США от поставок минерального сырья из Китая Фото: facebook.com/WhiteHouse

Правительство США попытается подстегнуть добычу полезных ископаемых и энергоресурсов путем установления административных и финансовых приоритетов для новых и существующих проектов и сокращения бюрократических процедур в сфере регулирования добычи важнейших полезных ископаемых, урана и другого сырья.

Это затронет всю цепочку поставок, а "производство минералов" будет включать их добычу, переработку, очистку и конечное использование в технологических производствах, включая полупроводники, постоянные магниты и электромобили.

Исполнительные указы рассчитаны на немедленное вступление в силу. Указ Трампа о полезных ископаемых ничем не отличается от других, определяя практические немедленные действия для глав департаментов и агентств. Большая часть из них контролируется NEDC.

Важно

Война за редкие металлы: США и Китай уже воюют в Африке за месторождения кобальта и золота

Например, в течение 10 дней после подписания указа агентства, занимающиеся выдачей разрешений на добычу полезных ископаемых, должны подготовить список проектов для определения их приоритетности. В последующие 10 дней министр внутренних дел Даг Бургум, занимающий пост председателя NEDC, выберет приоритетные проекты для немедленного утверждения.

Законодательная реформа в области утилизации и переработки отходов, которая, предположительно, снизит требования к защите окружающей среды, должна быть внесена в конгресс в течение 30 дней после подписания.

Наряду с Бургумом, министр обороны США Пит Хегсет и министр энергетики Крис Райт будут принимать важные решения по новым инвестициям и определению приоритетности проектов.

Определение приоритетности проектов, ускоренное получение разрешений и создание вспомогательной инфраструктуры – вот основные рычаги, с помощью которых Трамп намерен разблокировать добычу полезных ископаемых в США. Каждый из них наверняка будет связан со снижением требований к защите окружающей среды и социальной сферы.

Удастся ли добиться быстрого общего роста производства, пока неизвестно.

По данным S&P, среднее время разработки американских рудников составляет 13 лет. Наибольшая доля приходится на поисково-разведывательные работы – в среднем 8,7 года. Быстрое получение разрешений должно сократить время между завершением технико-экономического обоснования и строительством шахты, но это не приведет к открытию новых шахт в одночасье.

Необходимо также учитывать коммерческие факторы, техническую и финансовую целесообразность и основные препятствия для финансирования. В ряде распоряжений Трампа по минеральным ресурсам и энергетике содержатся меры по увеличению финансовой поддержки отечественных проектов по добыче и переработке полезных ископаемых, в том числе поручение Международной корпорации финансирования развития распределять больше внутренних средств. Но правительству США будет непросто сделать это быстро и эффективно. Кроме того, промышленность наверняка захочет увидеть устойчивые политические обязательства и рыночный эффект, прежде чем инвестировать в новые капиталоемкие проекты.

В будущем у Австралии появятся возможности, которые нужно использовать, а также риски, которыми нужно управлять.

Несколько австралийских горнодобывающих компаний уже работают на перерабатывающих заводах в США или предлагают построить их при поддержке правительства. Среди них – аффинажный завод Lynas Rare Earths в Техасе, графитовый завод Syrah Resources в Луизиане и потенциальный завод по производству марганца для аккумуляторов, зависящий от нового рудника Hermosa в Аризоне, принадлежащего компании South 32. Эти проекты могут стать важными связующими звеньями в отрасли и выиграть от недавних реформ.

Завод Lynas Rare Earths в Техасе

США будут по-прежнему зависеть от поставок некоторых полезных ископаемых из-за рубежа, и им придется отдавать предпочтение близким международным партнерам с крупными месторождениями полезных ископаемых, таким как Австралия.

Америка уже продемонстрировала свою готовность предоставлять щедрые льготные кредиты и финансировать проекты по переработке полезных ископаемых. Финансовые положения постановления о минеральных ресурсах создадут дополнительные возможности и одновременно усилят конкурентное давление на Австралию – это касается в том числе нашей инициативы Future Made in Australia.

Но для Австралии здесь присутствуют и риски. Ускоренная выдача разрешений и возросшие обязательства правительства по финансированию скорее привлекут инвестиции в США, а не в Австралию. Однако неэффективная реализация или экологические и социальные последствия могут свести на нет это конкурентное преимущество.

Австралии стоит беспокоиться, если США будут успешно наращивать объемы производства сырья быстрее, чем перерабатывать его, поскольку американские минералы могут заполонить рынок. В 2024 году Австралия наблюдала аналогичные последствия избыточного предложения на рынке никеля (в основном за счет Индонезии), что привело к временному блокированию почти всех австралийских никелевых предприятий.

Необходимо оценить риски, связанные с ростом производства в США. Правительство должно сотрудничать с промышленностью, чтобы защитить наше внутреннее производство и понять, потребуются ли ответные меры для стимуляции спроса, такие как создание национального запаса.

Политика Трампа в области минеральных ресурсов ставит Америку на первое место. Австралия должна отреагировать на это и напрямую взаимодействовать со США, чтобы договориться о сотрудничестве и сохранить справедливую конкуренцию на рынке. Международные форумы, такие как ASPI Darwin Dialogue, особенно важны для достижения этой цели.

Об авторе

Генри Кэмпбелл – менеджер по стратегическому взаимодействию и программам Центра стратегической политики Северной Австралии (NASPC), Программы стратегической политики и правоприменения и Программы борьбы с терроризмом ASPI.