Війна за ресурси: як указ Трампа про корисні копалини шкодить інтересам країн-союзників

Трамп хоче покласти край залежності США від поставок мінеральної сировини з Китаю та ворожих держав і значно збільшити виробництво в США для гарантування національної безпеки та економічної вигоди. Міжнародним партнерам є чим допомогти в цьому відношенні, але цей указ чітко відповідає гаслу Трампа: "Америка понад усе".

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Президент США Дональд Трамп без вагань вдається до виконавчих указів: з моменту своєї інавгурації 20 січня він підписав 97 таких указів. Щодо корисних копалин та енергетики Трамп оголосив надзвичайний стан у країні, зобов'язався розкрити ресурсний потенціал США (особливо Аляски) і заснував Національну раду з енергетичного панування (NEDC), наділивши її значними виконавчими повноваженнями. Про це пише менеджер Центру стратегічної політики Північної Австралії у своїй статті, яку переклав Фокус.

Нещодавній указ Трампа про корисні копалини, що має назву "Невідкладні заходи зі збільшення видобутку американських корисних копалин", спрямований на реорганізацію внутрішнього виробництва США і перебудову внутрішніх і міжнародних ланцюжків поставок найважливіших корисних копалин. Це може звести нанівець зусилля Австралії щодо збільшення внутрішнього виробництва.

На стратегічному рівні Трамп хоче покласти край залежності США від поставок мінеральної сировини з Китаю та ворожих держав і значно збільшити виробництво в США для гарантування національної безпеки та економічної вигоди. Міжнародним партнерам є чим допомогти в цьому відношенні, але цей указ чітко відповідає гаслу Трампа: "Америка понад усе".

Трамп хоче покласти край залежності США від поставок мінеральної сировини з Китаю Фото: facebook.com/WhiteHouse

Уряд США спробує підстьобнути видобуток корисних копалин та енергоресурсів шляхом встановлення адміністративних і фінансових пріоритетів для нових та наявних проєктів і скорочення бюрократичних процедур у сфері регулювання видобутку найважливіших корисних копалин, урану та іншої сировини.

Це торкнеться всього ланцюжка постачань, а "виробництво мінералів" охоплюватиме їхній видобуток, переробку, очищення та кінцеве використання в технологічних виробництвах, включно з напівпровідниками, постійними магнітами та електромобілями.

Виконавчі укази розраховані на негайне набуття чинності. Указ Трампа про корисні копалини нічим не відрізняється від інших, визначаючи практичні негайні дії для глав департаментів і агентств. Більша частина з них контролюється NEDC.

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Наприклад, протягом 10 днів після підписання указу агентства, що займаються видачею дозволів на видобуток корисних копалин, мають підготувати список проєктів для визначення їхньої пріоритетності. У наступні 10 днів міністр внутрішніх справ Даг Бергум, який обіймає посаду голови NEDC, вибере пріоритетні проєкти для негайного затвердження.

Законодавча реформа в галузі утилізації та перероблення відходів, яка, імовірно, знизить вимоги до захисту довкілля, має бути внесена до конгресу протягом 30 днів після підписання.

Поряд з Бургумом, міністр оборони США Піт Хегсет і міністр енергетики Кріс Райт ухвалюватимуть важливі рішення щодо нових інвестицій і визначення пріоритетності проєктів.

Визначення пріоритетності проєктів, прискорене отримання дозволів і створення допоміжної інфраструктури — ось основні важелі, за допомогою яких Трамп має намір розблокувати видобуток корисних копалин у США. Кожен з них, напевно, буде пов'язаний зі зниженням вимог до захисту довкілля і соціальної сфери.

Чи вдасться домогтися швидкого загального зростання виробництва, поки невідомо.

За даними S&P, середній час розробки американських рудників становить 13 років. Найбільша частка припадає на пошуково-розвідувальні роботи — в середньому 8,7 року. Швидке отримання дозволів має скоротити час між завершенням техніко-економічного обґрунтування і будівництвом шахти, але це не призведе до відкриття нових шахт відразу.

Необхідно також враховувати комерційні фактори, технічну та фінансову доцільність і основні перешкоди для фінансування. У низці розпоряджень Трампа щодо мінеральних ресурсів та енергетики містяться заходи зі збільшення фінансової підтримки вітчизняних проєктів з видобутку та переробки корисних копалин, зокрема доручення Міжнародній корпорації фінансування розвитку розподіляти більше внутрішніх коштів. Але уряду США буде непросто зробити це швидко й ефективно. Крім того, промисловість напевно захоче побачити стійкі політичні зобов'язання і ринковий ефект, перш ніж інвестувати в нові капіталомісткі проєкти.

У майбутньому в Австралії з'являться можливості, які потрібно використовувати, а також ризики, якими потрібно управляти.

Кілька австралійських гірничодобувних компаній уже працюють на переробних заводах у США або пропонують побудувати їх за підтримки уряду. Серед них — афінажний завод Lynas Rare Earths у Техасі, графітовий завод Syrah Resources у Луїзіані та потенційний завод з виробництва марганцю для акумуляторів, який залежить від нового рудника Hermosa в Аризоні, що належить компанії South 32. Ці проєкти можуть стати важливими сполучними ланками в галузі та виграти від недавніх реформ.

Завод Lynas Rare Earths у Техасі

США, як і раніше, залежатимуть від поставок деяких корисних копалин з-за кордону, і їм доведеться віддавати перевагу близьким міжнародним партнерам з великими родовищами корисних копалин, таким як Австралія.

Америка вже продемонструвала свою готовність надавати щедрі пільгові кредити та фінансувати проєкти з переробки корисних копалин. Фінансові положення постанови про мінеральні ресурси створять додаткові можливості та водночас посилять конкурентний тиск на Австралію — це стосується, зокрема, нашої ініціативи Future Made in Australia.

Але для Австралії тут присутні й ризики. Прискорена видача дозволів і збільшені зобов'язання уряду щодо фінансування швидше залучать інвестиції в США, а не в Австралію. Однак неефективна реалізація або екологічні та соціальні наслідки можуть звести нанівець цю конкурентну перевагу.

Австралії варто непокоїтися, якщо США будуть успішно нарощувати обсяги виробництва сировини швидше, ніж переробляти її, оскільки американські мінерали можуть заполонити ринок. У 2024 році Австралія спостерігала аналогічні наслідки надлишкової пропозиції на ринку нікелю (переважно за рахунок Індонезії), що призвело до тимчасового блокування майже всіх австралійських нікелевих підприємств.

Необхідно оцінити ризики, пов'язані зі зростанням виробництва в США. Уряд має співпрацювати з промисловістю, щоб захистити наше внутрішнє виробництво і зрозуміти, чи знадобляться відповідні заходи для стимуляції попиту, такі як створення національного запасу.

Політика Трампа в галузі мінеральних ресурсів ставить Америку на перше місце. Австралія повинна відреагувати на це і безпосередньо взаємодіяти зі США, щоб домовитися про співпрацю і зберегти справедливу конкуренцію на ринку. Міжнародні форуми, такі як ASPI Darwin Dialogue, особливо важливі для досягнення цієї мети.

Про автора

Генрі Кемпбелл — менеджер зі стратегічної взаємодії та програм Центру стратегічної політики Північної Австралії (NASPC), Програми стратегічної політики та правозастосування і Програми боротьби з тероризмом ASPI.