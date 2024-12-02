Как похоронить газопровод в Европу: за что на самом деле воюют в Сирии

Война в Сирии — это инструмент, позволяющий похоронить проект газопровода между Катаром и Европой с логистическим хабом в Турции.

Если бы газопровод был построен, природный газ из супергигантского нефтегазового месторождения Северное/Южный Парс попал бы к европейским потребителям.

По данным Международного энергетического агентства (IEA), месторождение Северное/Южный Парс является крупнейшим в мире и содержит приблизительно 51 трлн кубических метров природного газа и около 50 млрд баррелей газовых конденсатов.

Оценки катарского участка составляют ~25 трлн м3 извлекаемого газа, что составляет почти 99% от общих доказанных запасов газа Катара и 14% от мировых доказанных запасов газа.

Проекты газопроводов в Европу из Катара и Ирана

Если простыми словами, то газа из месторождения Северное/Южный Парс хватит, чтобы полностью закрывать все потребности Европы без привлечения каких-либо иных поставщиков.

Если еще конкретнее: поставки газа из РФ будут вообще не нужны. В принципе!

В 2009 году бывший министр иностранных дел Франции Дюма заявил, что Асад отказался предоставлять свою территорию для проведения ветки, якобы для того, чтобы "защитить интересы России, союзника Сирии, которая является ключевым поставщиком газа в Европу"

Ни одна война не начинается просто так…

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