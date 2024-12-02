Увязнет ли Россия в Сирии? Что происходит в районе Алеппо и чего ждать дальше

Кто играет сирийский пасьянс

Сирийская оппозиция начала наступление и практически без боя захватила город Алеппо — крупнейший город страны и административный центр провинции Халеб. После этого войска противников Асада быстрым маршем продвинулись к городу Хама и едва ли не взяли его. Такова, в общая канва информационной волны о событиях в Сирии. Второй важный тезис, который продвигается в украинском информационном поле — поражение Российской Федерации через поражение ее прокси, коим воспринимают Башара Асада. И, наконец, третий, возможное свержение президента страны. На этом фоне звучат название различных военизированных групп, которые досужий читатель пытается разнести по двум категориям: за Асада или против Асада.

В реальности, ситуация несколько сложнее. И для ее понимания стоит обратиться к периоду гражданской войны в Сирии.

Сирийский клубок простыми словами.

Дабы не перегружать деталями, приведу несколько крайне важных тезисов:

В Гражданской войне участвовали не две стороны (как принято считать), а около десятка политических групп и формирований. Причем, если говорить простым языком, "все воевали против всех". И, на определенном этапе, все — против "Исламского государства". Последняя сила была единственной, которой получилось поставить "по одну линию фронта" непримиримых противников в сирийского противостояния. В гражданскую войну (формально — в борьбу против ИГ) на территории Сирии было вовлечено не менее 15 иностранных государств. Из которых 6 (Россия, Иран, Турция, Ирак, США, Ливан, Великобритания) приминали участие в боях "на земле". Еще 12+ наносили удары по позициям ИГ силами своих ВВС. Гражданская война в Сирии для значительной части провинций завершилась не "боем до последнего солдата", а политическими договоренностями с местными группировками. Часть лидеров и бойцов "непримеримой" оппозиции выехали на север в Идлиб либо на Юг страны. Такое "уплотнение" привело к большей терпимости внутри так называемой "сирийской оппозиции", где абсолютно разные по идеологии силы — от условных "светских демократов" до исламистов из "Аль Каеды" — вынуждены сосуществовать на одной территории. При этом Южный оппозиционный "анклав" (Часть провинции Хомс) экономически реинтегрируется с остальной частью страны.

Но самое интересное касается баланса сил на севере Сирии. Еще в начале конфликта Турция активно поддержала политические и военизированные формирования сирийских туркменов, или, как их еще называют "сирийских туркоманов". В результате на территории их расселения было создано "протогосударство" со своими органами власти, с экономикой, завязанной на Турцию, а не на Сирию. Для понимания украинским читателем — это некий аналог "ДНР" на сирийской территории.

Второй большой анклав — Сирийский Курдистан. Территория, населенная курдами, контролируемая ими и существующая в формате непризнанного государства. Это важная деталь, поскольку вмешательство Турции в гражданскую войну в Сирии было обусловлено не только активностью ИГИЛ и обязательствами перед союзниками по НАТО, сколько (или в первую очередь) расширением зоны контроля курдских сил. В случае, если бы Сирийский Курдистан получил выход к морю, можно было бы говорить о возникновении нового государства и перспективах его признания, как минимум, частью Западных государств. Чего Турция допустить не могла. Поэтому наиболее масштабные турецкие военные операции на севере Сирии были направлены не против Исламского государства, а против курдских сил.

Кризис не завершен, или ожидание политического процесса

Как сказано выше, гражданская война в Сирии не завершена. Точнее, к 2023 году была окончена ее активная фаза. Следующий этап — политическое урегулирование, которое предполагало реформу системы управления, кооптацию во власть части из оппозиционных сил. С этим Асад не спешил. Скорее, наоборот, укреплял свою власть, отодвигая процесс консультаций от транзите на более поздние сроки. Тем более, что единства "оппозиционных сил" не было. Есть "объединенная оппозиция" со своими требованиями (кстати, далеко не единая внутри), есть протурецкие формирования на Севере, есть курды. С каждой из таких групп правительство Асада пыталось выйти на контакт и обсуждение будущего. А вот усадить всех вместе "за один стол" по-серьезному (с реальным результатом) не получилось ни у кого. И, наконец, есть внешние силы. Это РФ, Иран (и зависимая от них "Хезболла"), которые играют важную роль в стабилизации ситуации. Это США, которые сохранили свой контингент на территории Сирийского Курдистана. И, естественно, Турция. У каждой из этих сторон свое видение будущего устройства Сирии и свои интересы в этой стране.

Причем в случае несговорчивости оппозиционных сил Башар Асад мог сыграть в политическую реформу внутри и договоренности с какой-то одной из групп. Либо с курдами, либо с оппозицией в Хомсе, либо с туркоманами. Но:

договоренность с курдами не в интересах Турции;

договоренность с туркоманами (читай Турцией) не в интересах курдов, а также Ирана (который конкурирует с Турцией за влияние) и, при определенных обстоятельствах, РФ;

переформатитрование власти "внутри", максимум с учетом компромисса с югом, выгодно Ирану и РФ, но неприемлемо для Турции, туркоманов, курдов и США.

На этом фоне Анкара начинает думать о собственной операции. Целью которой стало бы резкое усиление своих позиций в ущерб позициям, в первую очередь, Ирана. И это крайне важный аспект, поскольку ограничение влияния Ирана в регионе выгодно США, а значит, Соединенные Штаты могут "согласиться" с реализацией второй цели — ослабление позиций курдов. Тем более, что на север от Алеппо остался курдский анклав, который турки не смогли ликвидировать во время операции "Оливковая ветвь".

В случае успеха под влиянием Турции оказывается территория размером в полторы провинции, в которую входит крупнейший город страны (по крайней мере, по состоянию на начало гражданской войны). И если там существует собственная администрация — она является первым и основным потенциальным участником переговоров с Дамаском о будущем устройстве страны. То есть Анкара резко усиливает собственные позиции в сирийском кризисе. При этом свержение Башара Асада турецкой стороне ни к чему. Ослабление, некий транзит власти, формализация турецкого влияния — да. А вот перехват власти и ответственность за достаточно большое государство не нужно от слова "совсем".

Иностранные войска на территории Сирии

Реализация замысла и краткий прогноз

Боевые действия начались и проходили полностью рамках описанной логики. Атака началась в момент резкого ослабления присутствия Ирана и "Хезболлы". Первые заняты своими внутренними проблемами и поддержкой прокси с противостоянии с Израилем, вторые были непосредственно вовлечены в боевые действия против израильских силовых структур.

Первыми начали атаку отряды ХТШ ("Хайят Тахрир аш-Шам") — исламисткой организации, возникшей в результате слияния местного филиала "Аль Каеды" и трех сирийских салафитских группировок. География их продвижения совпадала с географией расположения блок-постов "Хезболлы" и КСИР. При этом местные армейские чины либо были деморализованы либо подкуплены. О справедливости данного предположения говорит то, что основные погибшие "с асадовской стороны" — иранцы или ливанцы. А сирийская моторизованная бригада просто вышла из Алеппо. В том числе из крепости в центре города, которую правительственные войска удерживали все 4 года боев за город (а это важно с точки зрения информационного влияния в регионе).

Дальнейшее продвижение отрядов ХТШ сопровождалось призывами Турции к "мирному разрешению кризиса", но и, одновременно, атакой "Сирийской национальной армии" (военная структура, выполняющая роль армии сирийских туркоманов) к северу от Алеппо.

Параллельно с этим, предвидя будущие проблемы, начали свои действия отряды "Сирийских демократических сил" — это уже одна из "курдских армий". СДС вошли в населенные курдами северо-восточные пригороды Алеппо и попытались маршем на восток создать сухопутный коридор, который бы соединял сирийский анклав в провинции Халеб (Алеппо) с Сирийским Курдистаном.

Такого развития событий протурецкие силы допустить не могли. СНА вела бои против СДС и таки вытеснила курдов из деревень вдоль трассы №4 на участке Алеппо — Дэйр Хафира. За сам Дэйр Хафир начались бои между Курдами и туркоманами. Паралельно с этим ХТШ выдвинуло требование курской СДС выйти из Алеппо "ради обеспечения безопасности".

То есть в ближайшие дни зона на северо-восток от Алеппо может стать зоной ожесточенных боев между про-турецкими формированиями и курдскими отрядами. Тем более, что на территории Сирийского Курдистана уже объявлена мобилизация.

Второй фронт (а не основной) — движение на Хаму и далее на юг. Там начинаются активные бои между правительственными силами Сирии и отрядами ХТШ. Подчеркну — именно отрядами "Хайят Тахрир аш-Шам", а не СНА. Они вряд ли завершатся быстрым поражением одной из сторон, а всего лишь зафиксируют новую линию фронта. При этом как Сирийская армия, так и ХТШ будут существенно ослаблены.

Турция (и ее прокси в виде СНА) в это время будет вести бои с курдскими отрядами, стремясь не допустить соединение курдского анклава в Халебе с основной территорией Сирийского Курдистана. А, в идеале, ликвидировать его.

А что в результате?

В результате операции влияние Ирана (и "Хезболлы") в Сирии существенно ослабевает. Россия, которая не смогла продемонстрировать способность оперативно оказать нужный уровень помощи, также теряет свои позиции (но в меньшей мере, чем Иран).

Сирийские оппозиционные группировки севера (которые нашли убежище в провинции Идлиб) выходят из кризиса ослабленными. Их ключевое боевое крыло — "Хайят Тахрир аш-Шам" — будет сильно потрепано в боях против сирийской армии. А это означает, что Турция резко усиливает свое положение и, вероятнее всего, начинает "строительство государства Туркоманов" со столицей в Алеппо. Формально это будет зона, контролируемая "оппозиционными силами", но, смотри выше, их военный потенциал будет подорван.

Следующий этап — возобновление политических консультаций о формировании новой системы власти в Сирии. Где турецкая сторона рассчитывает получить дополнительные уступки.

А что курды? Сирийский Курдистан сохранится. Анклав на север от Алеппо — не уверен. В общем, курдские силы в очередной раз станут разменной монетой в более масштабной игре.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно