Что есть в 2024-м: фейковая икра, кофе из грибов, супер-гречка и другие удивительные тренды
Американские продовольственные ритейлеры опубликовали прогноз по пищевым трендам на следующий год. Блогер Анна Ковальчук видит его во многом странным, но напоминает, что аналогичные предсказания в прошлые годы в основном сбывались.
Что по пожрать.
Американские продовольственные ритейлеры выкатили прогноз по пищевым трендам на следующий год.
Он неутешителен, но по крайней мере авторы исходят из того, что 2024-й все же будет, и это не может не радовать.
Значит, так:
1. Веганы и вегетарианцы никуда не денутся, но фейк мит больше не в чести
Сложные альтернативы мясу — это вчерашний день; хочешь быть зеленым — жри овощи, а не закос гороха под сосиску.
В качестве белковой составляющий будут использовать честные грибы, грецкие орехи, темпе (не гуглите, это соевая параша) и бобовые.
Где-то заплакал СЕО "Импоссибл фудс".
Если фейк мит провалится — а все к тому идет, — это будет крах почище доткомов.
2. Продукты на основе какао
Не понимаю, с какой стати, может, аналитики купили акции какао-плантаций, но допустим.
Предполагается, что будут использовать побочные продукты какао, такие как мякоть, для желе и джемов.
3. Гречка
Последние времена настают.
Иначе почему весь мир решил, что это "суперпродукт, содержащий белки, углеводы и клетчатку и — ура! — без глютена".
Соба — это уже для слабаков, самые продвинутые будут есть гречку в формате растительного молока, крекеров и мюсли.
Милая нянечка из детского сада на Виноградаре, которая пыталась впихнуть в маленькую Анечку молочную гречневую кашу и ни разу в этом не преуспела, — вот бы она офигела.
4. Искусственная рыба
Может показаться, что эта тенденция противоречит указанному выше снижению спроса на фейк мит, и так оно и есть, но пищевые прогнозы — предмет темный, и логике не подлежат.
В общем потребление фейк фиш будет расти, но есть нюанс — имитировать будут "изысканные" сорта плюс икру.
Если уж ты покупаешь паленую сумку, то пусть это будет "Шанель" (не делайте так, это ужасно), а если ешь искусственную рыбу, то пусть это будет подделка под лосось, а не под карася.
Но опять же — минимум химозы, все больше растения: для лосося используют морковь, трубчатые грибы для морских гребешков и конжак (не гуглите, параша из корнеплодов) для суши-роллов. Ну, хай бог помага.
5. Тренд на экономию воды
Тут все понятно — ответственное потребление, плюс использование воды из побочных продуктов фруктов, плюс госпрограммы поддержки условным устричным фермам, которые фильтруют прибрежную экосистему.Важно
6. Разнообразие пряностей с закосом в остороту
Видели, возможно, как недавно чудак вывел самый жгучий перец в мире, способный прожечь вам пищевод, и попал за это богоугодное дело в Книгу Гиннесса?
Вот это оно.
"Добавление сложного тепла" в блюда эволюционирует, соответственно растет спрос на разные виды перцев, как можно более жгучих, плюс масло чили.
7. Лапша всему голова
Но новая лапша по сравнению с "мивиной" — это как айфон против "са̶м̶с̶у̶н̶г̶а̶" дискового телефона.
Сложные вкусы, полезный состав, минимум консервантов и претензия на ресторанность.
"Ресторанная лапша" — это оксюморон, но сам продукт будет популярен, пока людям нужно будет быстро перекусить, то есть всегда.
8. А вот это прикольный тренд, прям очень, называется "Маленькая роскошь"
Банка белужьей икры не всем по карману.
Но крекер с ней за 30/50/100 долларов может позволить себе каждый (?).
В этом суть тренда: продажа наценочной еды в индивидуальных (и значит, не пробивающих дыру в бюджете) порциях.
Миниатюрные золотые десерты, штучные морепродукты, кофе с какой-то дорогущей добавкой. Почувствуй себя военкомом.
9. Укрепление женского здоровья
Бренды повело в еду для женщин: поддержание цикла, беременности, послеродового периода.
Самый перспективный сегмент — продукты для/от ПМС. Не понимаю, чем не устраивает хорошо себя зарекомендовавший способ — отойти на безопасное расстояние и швыряться в женщину деньгами и пирожными, но хай буде.
В основном существует в формате обогащенных полезностями батончиков.
В функциональной еде нет ничего нового, про этот тренд талдычат несколько лет, но он все никак не взлетит.
10. Чистый кофеин
И рыбку съесть, и кофе выпить никогда не было так просто.
Тенденция на "чистый кофеин", то есть энергетик, который будет способствовать концентрации внимания и при этом не иметь кофеинового спада, привело к появлению "кофе" из грибов, адаптогенов, пробиотиков и тп. Скажу как есть — идите нах**й с такими идеями.
В целом, это все.
Отмахнуться от блаженных мешает то, что из прошлых прогнозов многое сбылось: эко-упаковка, рост популярности масла авокадо и премиального сегмента кормов для домашних животных.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.