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Мнения

Что есть в 2024-м: фейковая икра, кофе из грибов, супер-гречка и другие удивительные тренды

Американские продовольственные ритейлеры опубликовали прогноз по пищевым трендам на следующий год. Блогер Анна Ковальчук видит его во многом странным, но напоминает, что аналогичные предсказания в прошлые годы в основном сбывались.

Анна Ковальчук
Анна Ковальчук
Журналистка
eye 91
гречка, меню, еда
Фото: pexels.com | В это трудно поверить, но обещают, что гречка станет королевой стола
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Что по пожрать.

Американские продовольственные ритейлеры выкатили прогноз по пищевым трендам на следующий год.

Он неутешителен, но по крайней мере авторы исходят из того, что 2024-й все же будет, и это не может не радовать.

Значит, так:

1. Веганы и вегетарианцы никуда не денутся, но фейк мит больше не в чести

Сложные альтернативы мясу — это вчерашний день; хочешь быть зеленым — жри овощи, а не закос гороха под сосиску.

В качестве белковой составляющий будут использовать честные грибы, грецкие орехи, темпе (не гуглите, это соевая параша) и бобовые.

Где-то заплакал СЕО "Импоссибл фудс".

Если фейк мит провалится — а все к тому идет, — это будет крах почище доткомов.

2. Продукты на основе какао

Не понимаю, с какой стати, может, аналитики купили акции какао-плантаций, но допустим.

Предполагается, что будут использовать побочные продукты какао, такие как мякоть, для желе и джемов.

3. Гречка

Последние времена настают.

Иначе почему весь мир решил, что это "суперпродукт, содержащий белки, углеводы и клетчатку и — ура! — без глютена".

Соба — это уже для слабаков, самые продвинутые будут есть гречку в формате растительного молока, крекеров и мюсли.

Милая нянечка из детского сада на Виноградаре, которая пыталась впихнуть в маленькую Анечку молочную гречневую кашу и ни разу в этом не преуспела, — вот бы она офигела.

4. Искусственная рыба

Может показаться, что эта тенденция противоречит указанному выше снижению спроса на фейк мит, и так оно и есть, но пищевые прогнозы — предмет темный, и логике не подлежат.

В общем потребление фейк фиш будет расти, но есть нюанс — имитировать будут "изысканные" сорта плюс икру.

Если уж ты покупаешь паленую сумку, то пусть это будет "Шанель" (не делайте так, это ужасно), а если ешь искусственную рыбу, то пусть это будет подделка под лосось, а не под карася.

Но опять же — минимум химозы, все больше растения: для лосося используют морковь, трубчатые грибы для морских гребешков и конжак (не гуглите, параша из корнеплодов) для суши-роллов. Ну, хай бог помага.

5. Тренд на экономию воды

Тут все понятно — ответственное потребление, плюс использование воды из побочных продуктов фруктов, плюс госпрограммы поддержки условным устричным фермам, которые фильтруют прибрежную экосистему.

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6. Разнообразие пряностей с закосом в остороту

Видели, возможно, как недавно чудак вывел самый жгучий перец в мире, способный прожечь вам пищевод, и попал за это богоугодное дело в Книгу Гиннесса?

Вот это оно.

"Добавление сложного тепла" в блюда эволюционирует, соответственно растет спрос на разные виды перцев, как можно более жгучих, плюс масло чили.

7. Лапша всему голова

Но новая лапша по сравнению с "мивиной" — это как айфон против "са̶м̶с̶у̶н̶г̶а̶" дискового телефона.

Сложные вкусы, полезный состав, минимум консервантов и претензия на ресторанность.

"Ресторанная лапша" — это оксюморон, но сам продукт будет популярен, пока людям нужно будет быстро перекусить, то есть всегда.

8. А вот это прикольный тренд, прям очень, называется "Маленькая роскошь"

Банка белужьей икры не всем по карману.

Но крекер с ней за 30/50/100 долларов может позволить себе каждый (?).

В этом суть тренда: продажа наценочной еды в индивидуальных (и значит, не пробивающих дыру в бюджете) порциях.

Миниатюрные золотые десерты, штучные морепродукты, кофе с какой-то дорогущей добавкой. Почувствуй себя военкомом.

9. Укрепление женского здоровья

Бренды повело в еду для женщин: поддержание цикла, беременности, послеродового периода.

Самый перспективный сегмент — продукты для/от ПМС. Не понимаю, чем не устраивает хорошо себя зарекомендовавший способ — отойти на безопасное расстояние и швыряться в женщину деньгами и пирожными, но хай буде.

В основном существует в формате обогащенных полезностями батончиков.

В функциональной еде нет ничего нового, про этот тренд талдычат несколько лет, но он все никак не взлетит.

10. Чистый кофеин

И рыбку съесть, и кофе выпить никогда не было так просто.

Тенденция на "чистый кофеин", то есть энергетик, который будет способствовать концентрации внимания и при этом не иметь кофеинового спада, привело к появлению "кофе" из грибов, адаптогенов, пробиотиков и тп. Скажу как есть — идите нах**й с такими идеями.

В целом, это все.

Отмахнуться от блаженных мешает то, что из прошлых прогнозов многое сбылось: эко-упаковка, рост популярности масла авокадо и премиального сегмента кормов для домашних животных.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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