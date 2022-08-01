Запах войны. Почему Сербия и Косово могут начать войну и что сделает НАТО
"Сербы в принципе понимают, что их союзник Россия не столько помогает им, сколько цинично использует. Но признать это публично духу не хватает". Мнение.
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Аналогичные нынешнему кризисы между Сербией и Косово происходили регулярно. Сценарий всегда один – Косово хочет показать, что территория, где живут косовские сербы – это их страна. В ответ там начинают строить баррикады, одновременно Сербия подводит войска к границе. В конце концов ЕС уговаривает косоваров в очередной раз отложить свои планы. Профит Вучича.
В других обстоятельствах я бы дал 99%, что все так и будет. Но на этот раз совершенно другая международная обстановка. Плюс РФ накачивало Сербию оружием в расчете, чтобы рано или поздно оно выстрелило.
Достоверность привлечения сербской армии к конфликту – очень низкая. В Косово стоят миротворцы KFOR. Выстрел в их сторону — и у Сербии будут очень большие проблемы.
Конфликт возможен только в формате "типа доведенные до отчаяния мирные жители против беспредела власти". Это не исключает какого-нибудь военторга. Именно поэтому косовары оперативно перекрывают границу. Хотя все уже могли завести заранее.
Полноценный конфликт не нужен ни Сербии, ни Косово. Однако если косоварам удастся реализовать свой план — это будет огромный удар по Вучичу. Поэтому уровень истерики в Белграде будет соответствующим.
Как таковой конфликт имеет свои конкретные предпосылки, не связанные с РФ. Но в интересах России — его максимальная активизация.
Позиция России очень специфическая. С одной стороны – поддержка Сербии и непризнание Косово. С другой – косовский прецедент используется для обоснования признания всяких "дееннеров". То есть де-факто Россия соглашается с аргументами по Косово. Сербы в принципе понимают, что их союзник не столько помогает им, сколько цинично использует. Но признать это публично духу не хватает.Важно