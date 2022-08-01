Запах війни. Чому Сербія і Косово можуть розпочати війну та що зробить НАТО

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Аналогічні до нинішньої кризи між Сербією та Косовом відбувалися регулярно. Сценарій завжди один: Косово хоче показати, що територія, де живуть косовські серби — це їхня країна. У відповідь там починають будувати барикади, водночас Сербія підводить війська до кордону. Зрештою, ЄС умовляє косоварів учергове відкласти свої плани. Профіт Вучича.

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В інших обставинах я дав би 99%, що все так і буде. Але цього разу зовсім інша міжнародна ситуація. Плюс РФ накачувала Сербію зброєю з розрахунку, щоб рано чи пізно вона вистрілила.

Достовірність залучення сербської армії до конфлікту дуже низька. У Косові стоять миротворці KFOR. Постріл у їхній бік — і Сербія матиме дуже великі проблеми.

Конфлікт можливий лише у форматі "типу доведені до відчаю мирні жителі проти свавілля влади". Це не виключає якогось військовоторгу. Саме тому косовари оперативно перекривають кордон. Хоча все вже могли завести заздалегідь.

Повноцінний конфлікт не потрібний ні Сербії, ні Косову. Однак, якщо косоварам вдасться реалізувати свій план — це буде величезний удар по Вучичу. Тому рівень істерики в Белграді буде відповідним.

Як такий конфлікт має свої конкретні передумови, які пов'язані з РФ. Але на користь Росії — його максимальна активізація.

Позиція Росії дуже специфічна. З одного боку — підтримка Сербії та невизнання Косова. З іншого — косовський прецедент використовується для обґрунтування визнання будь-яких "дееннерів". Тобто де-факто Росія погоджується з аргументами щодо Косова. Серби в принципі розуміють, що їхній союзник не стільки допомагає їм, скільки цинічно використовує. Але визнати це публічно не вистачає духу.

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