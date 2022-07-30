RU
RU
Розділи
Матеріали
Думки Російсько-українська війна

Коли росіяни програють, або На чиїй стороні ініціатива

"Нам потрібно рухатися вперед і готувати відплату для росіян. Не виплескувати емоції, а бути готовими підтримати й утілити рішення, які цю відплату забезпечать. Скільки б часу на це не знадобилося". Думка.

Олексій Копитько
Олексій Копитько
Радник міністра оборони України
283
Оленівка, руйнування, вибух, обстріл, військовополонені, ліжко
Фото: Скрін відео | Наслідки вибуху в Оленівській колонії, де утримують українських військовополонених

У росіян усього більше. І чимало сильних сторін.

Але вони програють:

  • Коли не можуть прорахувати вплив факторів, яких у них самих немає (самоорганізацію громадян).
  • Коли ми діємо нешаблонно (напр., звертаємося за підтримкою не тільки до еліт, а й безпосередньо до народів) і нелінійно.
  • Коли ми не ведемося на їхні провокації. Агресор володіє ініціативою, але втрачає перевагу, якщо не може викликати очікуваної реакції з нашого боку.
  • Коли ми діємо швидше, особливо на випередження. Особливо — коли перехоплюємо ініціативу.
  • Коли ми краще організовані.
  • Коли ми можемо довго зберігати мотивацію.

Ключове — ініціатива, можливість диктувати умови.

Коли росіяни відчувають, що втратили ініціативу, вони намагаються "перевернути дошку", створити ситуацію, де всі ходи нібито з нуля, і вони ходять першими.

Росіяни всіма силами намагаються:

  • Уповільнити нас.
  • Дезорганізувати нас, щоб у хаосі ми спалювали дефіцитні ресурси.
  • Загнати нас у рамки своїх шаблонів (війна на виснаження).
  • Зробити нас передбачуваними та примітивними, нездатними на 2–3-ходівки.
  • Керувати нашими реаціями.
  • Відрізати допомогу.

Список можна уточнити. Але це найпростіший чеĸ-лист: як упливає та чи інша наша дія на ситуацію. Пришвидшує чи сповільнює? Додає допомоги чи знижує обсяги? Мотивує чи підштовхує опустити руки?

Навіть у жахливій емоційній ситуації ця оцінка допомагає втриматися й не дати ворогові привід для радості.

Рухатися вперед. Готувати відплату. Не виплескувати емоції, а бути готовими підтримати й утілити рішення, які цю відплату забезпечать. Скільки часу на це не знадобилося б.

Джерело

Важливо
Обстріл Оленівки. Хто це зробив і як помститися
Обстріл Оленівки. Хто це зробив і як помститися
Важливо
Зеленська та "відьми". Чому ті, хто захоплюється голими дупами, хейтять дружину президента
Зеленська та "відьми". Чому ті, хто захоплюється голими дупами, хейтять дружину президента