Байден: "Я — украинец". Как Украина сломала игру своим врагам и друзьям

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Неожиданно Украина проявила волю к свободе, стала яростно сопротивляться "всем миром" — украинская армия, народ и власть — и сумела перетащить на свою сторону весь цивилизованный, западный мир.

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Но угроза оккупации Тайваня никуда не исчезла, а, наоборот, обострилась. Разочарованный военными талантами Путина и разгневанный геополитическими провалами Кремля в Украине Пекин хочет показать всему миру мастер-класс, как надо легко оккупировать чужие страны.

Но и США учатся на своих украинских ошибках. На это раз они не стали ждать нападения Китая, как в случае с Украиной, когда армада китайской армии хлынет на Тайвань. Несмотря на яростные протесты Пекина, США интенсивно укрепляют военно-политическую оборону Тайваня.

США откровенно показывают Китаю и всему миру, что они не допустят повторения украинского сценария, когда озверевшая российская армия стала убивать и калечить десятки тысяч украинцев и уничтожать города и села Украины. США не хочет такой страшной участи Тайваню.

Вот почему спикер палаты представителей Конгресса США Ненси Пелоси летит на Тайвань, несмотря на отрытое недовольство и угрозы китайцев. Смелая американка Пелоси, если она достигнет Тайваня, делает то, что сделал в июле 1963 года харизматичный президент США Джон Кеннеди, приехав в Западный Берлин наперекор угрозам Советского блока. Он ведь страшно рисковал, ибо летел над ГДР, территорией, контролируемой зенитками, самолетами и ракетами СССР.

Но президент США Джон Кеннеди все равно прилетел в Западный Берлин, чтобы поддержать берлинцев, тем самым показав, что Западный мир готов защищать свои ценности. Именно там, в Западном Берлине, окруженном советскими войсками, он сказал свою знаменитую фразу солидарности США с жителями Берлина: "Я — берлинец".

Это то, что мог или должен был сделать президент США Байден или спикер Конгресса Пелоси за несколько месяцев до вероломного вторжения российской армии в Украину, а не рассчитывать на компетенцию, сознательность и мужество Офиса президента Зеленского и его окружения.

Президент США Байден должен был сказать: "Я тоже украинец и мы будем защищать Украину всеми доступными средствами". Это напугало бы и Киев и Москву. И, может быть, это заявление солидарности США с Украиной заставило бы Путина остановиться, как Хрущева в 1963 году. Но этого не произошло.

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Путин должен быть остановлен. Поскольку настоящая цель России — только война

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