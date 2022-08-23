Мы никогда не прощаемся. Почему Морская Пехота никому ничего не прощает

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Мы никогда не прощаемся. Мы жмем друг другу руки, делимся сигаретами, под**бываем друг друга, чья очередь варить кофе, кто "покраснел", кто косит от войны, потому что у него ранения.

У нас жесткие шутки, мы не жалеем никого, потому что не жалеем себя. Мы та самая затычка в каждую дырку.

Но мы Морская Пехота, и мы гордимся этим, хотя это не дает нам никаких привилегий, кроме как пойти первыми на штурм очередного села, или отражение позиций.

Только у нас фраза "ты что – контужен?" звучит, как шутка, потому что все контужены не по одному разу, и для нас это смешно. Почему? Чтобы понять эту шутку, вам нужно пройти наш путь, хотя я лично не советовал бы. Мы не удобны, мы нарванные, для нас нет ни привилегий, ни должностей, нет другого авторитета, чем тот, что ты получил в бою. Нас не любят за то, что где мы — там война. Мы, как первый всадник апокалипсиса, и вы действительно не хотите, чтобы на ваш квадрат зашел наш батальон. Просто поверьте. Но.

Да, мы теряем лучших людей. Мы теряем контрактников, которые знали, куда они идут. Мы теряем морпехов. Мы теряем тех, кто находит в себе смелость идти сквозь огонь в прямом смысле этого слова. Мы теряем тех, кто попал к нам не по велению души, а по распределению военкомата, но успел стать морпехом. Как я и говорил – мы Морская Пехота Вооруженных Сил Украины. Мы злобные, мы жесткие и мы неудобные. Но мы именно те, кого вы надеетесь видеть рядом, когда все плохо и небо падает на землю.

Потому что Морская Пехота не привыкла никому ничего прощать.

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