Мобилизация женщин в Украине. Запрещать ли выезд за границу?

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Резвая дискуссия о равенстве мужчин и женщин в условиях якобы всеобщей мобилизации показывает, что многие об этом думают. Конечно, феминизм – это о правах женщин. Но если равны права – то равны и обязанности. В идеале во время мобилизации, как и во время ухода за детьми, не должен быть указан пол, а людей должны брать на должности, на которые они хотят.

Я понимаю обиду женщин на мужчин, но саркастические высказывания о "вжарило" пахнут не равноправием, а местью или муженененавистничеством.

Определенная часть феминизма при этом разочаровывает подобно тому, как определенная часть западных левых разочаровывает лишением украинцев субъектности и сведением к роли прокси.

Относительно выезда за границу для обоих полов: ну да, в идеале служить должны только добровольно, а остальные уезжать — но мы видим, что добровольцев не хватает.

Мобилизуют в результате тех, кто не может или не хочет прятаться. И разрешение оставшимся уехать означает, что именно эти уже мобилизованные люди станут крепостными на неопределенный срок без возможности заменить их на резерв.

Или сдать страну совсем.

С моей колокольни человека с детьми выглядит так:

Должна быть указана возможность выезда "одному из партнеров", без указания пола, для безопасности несовершеннолетних. Нет детей – резерв, который остается в стране. Это тоже плохо, конечно, потому что в идеале человек не принадлежит стране, но что делать? Сдать страну? Эти все вопросы сложны, однако резкое отстаивание только собственных привилегий или чужой "платы за привилегию" будет означать конец страны.

В идеале мобилизация должна происходить в зависимости не от пола, а от необходимости ухода за детьми. Я понимаю, что у меня все сводится к детям и я могу не замечать других аспектов. Но мне кажется резко несправедливым, когда кто-то уехать не может или тем более находится в армии без определенного срока, а кто-то, грубо говоря, в Испании считает, что это ок, потому что защищать страну – долг, возложенный на других.

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