Думки Російсько-українська війна
12 порад тим, хто вирушає на передову. Що брати з собою і на чому ніколи не можна економити
"Ділюся деякими висновками з останнього бойового виїзду, до інтенсивності якого я виявився не готовим. Можливо, це комусь допоможе". Думка.
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- Не вештайтесь без нагальної потреби просто неба. Взагалі намагайтеся покидати укриття лише тоді, коли цього вимагає бойова задача чи поклик природи. Перед тим, як вилізти на світ божий, переконайтеся, що в небі не літає ворожий безпілотник — він гудить, наче мопед.
- Пересувайтеся виключно під деревами, кущами, стінами чи парканами. Не полегшуйте роботу ворожій аеророзвідці.
- Не намагайтеся змінювати укриття під час обстрілу. Якщо ви вже сидите в траншеї і вам дуже захотілося в бліндаж — краще залишайтеся на місці, доки ворожа артилерія не затихне. Найкраще укриття — те, в якому ви вже сидите.
- Завжди майте з собою гідратор, тоді у вас буде достатньо прохолодної води. Влітку це вкрай важливо. Фляга відтягує екіпірування, пластикова пляшка займає надто багато місця, а ще підступно тріщить. До того ж відкручувати-закручувати кришки — це справжнє пекло. В безпечному місці, звісно ж, пийте хоч із балона.
- Не шкодуйте грошей на хорошу ремінно-поясну систему. Під час інтенсивних бойових дій ви, ймовірно, будете часто надівати й знімати броню, і якщо підсумки висять на ній, за 2-3 дні ваші руки шалено втомляться. Якщо ви ще й не будете достатньо спати, процес надівання-знімання перетвориться на невеселу карусель.
- Наявність РПС, надітої під броню, може суттєво полегшити вам життя. До того ж центр ваги варто тримати в районі пояса, а не вище — інакше ризикуєте в найвідповідальніший момент на*бнутись. Зайві травми нікому не потрібні. Ну, а ще з РПС ви матимете під рукою магазини, гранати тощо, коли відпочиваєте без броні або йдете під кущик. Всяке може статися.
- Зробіть вибір на користь важчого, але більш захищеного бронежилета. Кевларові наплічники, комірці, захист паху, сраки й боків викликають дискомфорт, однак рятують життя. Уламок може пробити бронепластину й зав'язнути в кевларовому пакеті за нею. Така броня — важка, однак надійна.
- Беріть із собою речі з огляду на час перебування на передовій (можете сміливо множити заявлений час на два). Якщо вам хтось скаже, щоб ви нічого не брали, бо все необхідне підвезуть — не вірте. У вас має бути щонайменше запасний одяг, білизна, засоби гігієни та пайок, але все це має вміститися в одному рюкзаку. Тримайте його в такому місці, куди не дістануть уламки.
- Намагайтеся тримати своє тіло в чистоті. Не обов'язково облаштовувати на позиціях літній душ, можна оперативно навести порядок вологими серветками чи спеціальними губками. Пам'ятайте про свої стопи та давайте їм відпочинок — принаймні міняйте шкарпетки та послаблюйте шнурки перед сном.
- Не нехтуйте захистом вух, очей і носа. Якщо ви працюєте з чимось потужнішим за стрілецьку зброю, користуйтеся активними навушниками чи хоча б берушами — навіть пари пострілів із гранатомета достатньо для травми, за якою може послідувати запалення.
- Балістичні окуляри не врятують від куль і уламків, зате вбережуть ваші очі від менших небезпек, яких буде багато. Дрібні частки можуть буквально виколювати очі, тому най краще вони царапатимуть скло. Дихати пилом — таке собі задоволення, тому раджу носити підшоломник-балаклаву, яка лишає відкритими тільки очі.
- Намагайтеся зберігати ясну свідомість та не конфліктуйте зі співслужбовцями. Частіше жартуйте, смійтеся, кажіть приємні слова, дбайте один про одного. Час від часу читайте книгу, переглядайте світлини, а якщо є захищений зв'язок — не забувайте про новини та спілкування з близькими. Ви не можете уникнути стресу, однак можете відволікатися та зменшувати шкоду від нього.
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