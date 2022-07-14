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12 порад тим, хто вирушає на передову. Що брати з собою і на чому ніколи не можна економити

"Ділюся деякими висновками з останнього бойового виїзду, до інтенсивності якого я виявився не готовим. Можливо, це комусь допоможе". Думка.

Дмитро Мрачник
Дмитро Мрачник
Журналіст, військвослужбовець ЗСУ
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ЗСУ, військовослужбовець, військовослужбовці, військові, Мрачник
Фото: Twitter Dmitry Mrachnik | Одна з порад — не конфліктуйте зі співслужбовцями, частіше жартуйте, смійтеся і дбайте один про одного
  1. Не вештайтесь без нагальної потреби просто неба. Взагалі намагайтеся покидати укриття лише тоді, коли цього вимагає бойова задача чи поклик природи. Перед тим, як вилізти на світ божий, переконайтеся, що в небі не літає ворожий безпілотник — він гудить, наче мопед.
  2. Пересувайтеся виключно під деревами, кущами, стінами чи парканами. Не полегшуйте роботу ворожій аеророзвідці.
  3. Не намагайтеся змінювати укриття під час обстрілу. Якщо ви вже сидите в траншеї і вам дуже захотілося в бліндаж — краще залишайтеся на місці, доки ворожа артилерія не затихне. Найкраще укриття — те, в якому ви вже сидите.
  4. Завжди майте з собою гідратор, тоді у вас буде достатньо прохолодної води. Влітку це вкрай важливо. Фляга відтягує екіпірування, пластикова пляшка займає надто багато місця, а ще підступно тріщить. До того ж відкручувати-закручувати кришки — це справжнє пекло. В безпечному місці, звісно ж, пийте хоч із балона.
  5. Не шкодуйте грошей на хорошу ремінно-поясну систему. Під час інтенсивних бойових дій ви, ймовірно, будете часто надівати й знімати броню, і якщо підсумки висять на ній, за 2-3 дні ваші руки шалено втомляться. Якщо ви ще й не будете достатньо спати, процес надівання-знімання перетвориться на невеселу карусель.
  6. Наявність РПС, надітої під броню, може суттєво полегшити вам життя. До того ж центр ваги варто тримати в районі пояса, а не вище — інакше ризикуєте в найвідповідальніший момент на*бнутись. Зайві травми нікому не потрібні. Ну, а ще з РПС ви матимете під рукою магазини, гранати тощо, коли відпочиваєте без броні або йдете під кущик. Всяке може статися.
  7. Зробіть вибір на користь важчого, але більш захищеного бронежилета. Кевларові наплічники, комірці, захист паху, сраки й боків викликають дискомфорт, однак рятують життя. Уламок може пробити бронепластину й зав'язнути в кевларовому пакеті за нею. Така броня — важка, однак надійна.
  8. Беріть із собою речі з огляду на час перебування на передовій (можете сміливо множити заявлений час на два). Якщо вам хтось скаже, щоб ви нічого не брали, бо все необхідне підвезуть — не вірте. У вас має бути щонайменше запасний одяг, білизна, засоби гігієни та пайок, але все це має вміститися в одному рюкзаку. Тримайте його в такому місці, куди не дістануть уламки.
  9. Намагайтеся тримати своє тіло в чистоті. Не обов'язково облаштовувати на позиціях літній душ, можна оперативно навести порядок вологими серветками чи спеціальними губками. Пам'ятайте про свої стопи та давайте їм відпочинок — принаймні міняйте шкарпетки та послаблюйте шнурки перед сном.
  10. Не нехтуйте захистом вух, очей і носа. Якщо ви працюєте з чимось потужнішим за стрілецьку зброю, користуйтеся активними навушниками чи хоча б берушами — навіть пари пострілів із гранатомета достатньо для травми, за якою може послідувати запалення.
  11. Балістичні окуляри не врятують від куль і уламків, зате вбережуть ваші очі від менших небезпек, яких буде багато. Дрібні частки можуть буквально виколювати очі, тому най краще вони царапатимуть скло. Дихати пилом — таке собі задоволення, тому раджу носити підшоломник-балаклаву, яка лишає відкритими тільки очі.
  12. Намагайтеся зберігати ясну свідомість та не конфліктуйте зі співслужбовцями. Частіше жартуйте, смійтеся, кажіть приємні слова, дбайте один про одного. Час від часу читайте книгу, переглядайте світлини, а якщо є захищений зв'язок — не забувайте про новини та спілкування з близькими. Ви не можете уникнути стресу, однак можете відволікатися та зменшувати шкоду від нього.

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