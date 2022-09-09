Свобода та дух бунтарства. Або хто такі українці

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Думаю, ніхто не буде сперечатися із твердженням, що українець — це той, хто визначив себе як поборника незалежності країни від Таврії до Полісся та від Карпат до Донбасу, в якій немає вроджених царів та аристократів і де панує жага до вільного життя, індивідуалізму, наскільки вони можливі у сучасних умовах.

Ви можете бути етнічним росіянином, білорусом, поляком, татарином тощо, але всім наплювати на ваше походження, якщо ви хочете незалежності нашої території, не любите владу гордовитості та чинів, а також волієте жити своєю правдою і не заважати сусідам.

Отже, українці — це ті, хто прийняв відповідну ідентичність, яка будується довкола нехитрих культурно-політичних цінностей: жити по правді, давати по зубах тим, хто надто довго сидить на троні, а також не лізти руками в чужий борщ. І така ідентичність має набагато більше переваг, які збережуть Україну як явище, аніж будь-які інші її варіанти.

Невеликі секти, що борються за національну чистоту, у підсумку програють, тому що їхні паства скоріше перейде в "російську віру", тому що шовінізм мотивує набагато сильніше.

Тобто якщо ви етніцист — треба пам'ятати, що рано чи пізно ваша робота з цькування всього недостатньо російсько-слов'янського зіграє роль містка до великоросійського марнославства.

Власне, українськість не передбачає міцного вкорінення шовінізму за прикладом російського, бо на наших теренах він просто нічого не дає. Ви скільки завгодно можете пишатися своєю чистокровністю, але зрештою вона не дасть вам жодної вигоди — у кар'єрі, коханні, політиці тощо. Першість отримують або таланти, або гроші.

Власне, українське благородство не має нічого спільного з прізвищем чи походженням від якихось багатіїв, які у своєму житті жодного дня не працювали. Українське благородство — це чесна праця та нульова толерантність до несправедливості. Той більше українець, хто має "яйця" боротися з пригніченням.

Само собою чистокровне походження вам нічого не дає, тому що Україна не має капіталу, що накопичувався в руках корінних сімей протягом століть, і врешті-решт дістався вам за правом народження.

У вас можуть бути в предках будь-які князі чи гетьмани, проте це дасть вам бонус хіба що у рольових іграх. Козацьке чи повстанське (бунтарське селянське) походження користується значно більшою повагою серед тих небагатьох, для кого походження має хоч якусь цінність. Гордість за своє походження можуть мати лише ті, хто не може пишатися своїми вчинками.

Отже, звеличуючи роль походження, ви збираєте навколо себе не дуже освічених і не дуже працьовитих людей. Тобто всіх тих, хто легко перейде до групи, де за походження дають набагато більше балів самолюбству. Наприклад, у групу любителів СРСР чи "російського світу".

Серед маси прихильників СРСР та російського імперства ви не знайдете потягу до освіти та сродної праці — загалом, це будуть ображені на світ ледарі, які хочуть бути панами просто тому, що вони гарні і хороші.

Україна — батьківщина бунтарів та повстанців, людей з низів, які мають лише відчуття справедливості та жилку мужності для боротьби за свободу та гідність. Всім начхати на титуловані родоводи, бо вони не мають ні політичного, ні фінансового значення. Значення має тільки ваша ідентичність — хто ви сьогодні і за що боретесь.

Бути українцем означає боротися за свободу і гідність і не забувати про своє культурне надбання. Решта — порожнеча, пшик або погана робота, що грає на руку великоросійським і радянським ресентиментам. Борець за національну чистоту врешті-решт знайде порозуміння лише з ворогом, який прийшов цю націю знищувати.

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