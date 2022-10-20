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Думки Російсько-українська війна

Псевдомученики з правом на вбивство. Чому росіяни знищують інших

"Росіянам подобаються думки про свою винятковість. Це не обов'язково обумовлено фашизмом — мільйони цих людей обґрунтовують своє право на тотальну війну будь-якими іншими способами. Не має значення, імперці вони, комуністи чи лібертаріанці. Вони носії культури, що живиться кров'ю". Думка.

Дмитро Мрачник
Дмитро Мрачник
Журналіст, військвослужбовець ЗСУ
eye 193
руський мір, путін, росія, ідеологія
Фото: ЗЕРКАЛО | Руський мір — одна з ідеологій, в рамках якою людям насаджують думку про винятковість росіян
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Ви можете собі уявити, щоб одна людина в країні, де мільйони мають вищу освіту, доступ до будь-якої інформації та хоч якусь подобу приватного життя, змогла б отак клацнути пальцями й змусити всіх зненавидіти якийсь інший народ і піти його нищити?

Адольф Гітлер не зміг би порубати Європу на капусту, якби німці не були ображеними на весь світ й не вірили у свою унікальність, особливість і неповторність. Ідеї вищості німецького народу народилася не в головах нацистів, бо постали ще в ХІХ столітті.

Так, фюрер міг дивувати скаженістю наказів, однак вони цілком вкладалися в рамки німецьких реалій та прагнень того часу. Німці вже були готові катувати й вбивати, мали купу досвіду й ідей у цій справі. Просто Гітлер вивів найтемніше на поверхню, і нікому вже було це стримати.

Ви думаєте, після Другої світової німці отак раптово виправилися й усвідомили, що наробили? Ага, ще б пак — нацисти познімали кітелі, але нікуди не ділися, і народ вперше усвідомив жахи своїх злочинів лише в сімдесяті. І все одно Німеччина сьогодні — головний гравець Європи.

Останні вісім років Росія навіть не була тоталітарною державою, однак Путін домігся мовчазної згоди більшості своїх співгромадян і послав їх на смерть — убивати й гинути самим. Просто всі ті росіяни, що могли б стримати свою країну від темряви, зрештою, були не проти.

Росіянам подобалися думки про свою винятковість. Це не обов'язково обумовлено фашизмом — мільйони цих людей обґрунтовують своє право на тотальну війну будь-якими іншими способами. Не має значення, імперці вони, комуністи чи лібертаріанці. Вони носії культури, що живиться кров'ю.

Коли росіяни кажуть, що ні в чому не винні, і тому їм не соромно — насправді вони мають на увазі, що не хочуть нести відповідальність за морок, який самі зрошували і продовжують плекати. І не має значення, де вони — на передовій в Україні чи на східцях нічного клубу в Тбілісі.

Росіяни щасливі усвідомлювати, що їхня батьківщина, їхня цивілізація — не затишне місце, в якому можна кохати й бути щасливим. Це жорстке місце, в якому холодно й усе заборонено. Однак це така "невеличка жертва", яка дозволяє відчути себе мучениками, що мають право на вбивство. Російська національна ідея — це ур-фашизм. Горе цьому народу — він зможе стати людяним лише тоді, коли відчує на собі всі ті жахи, які приніс іншим.

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