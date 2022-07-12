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Думки Російсько-українська війна

Білорусь готова до війни. Яке завдання перед Лукашенком і армією Білорусі ставить Путін

"Держкордонслужба заспокоює, що "ознак формування наступальних угруповань на кордоні з Білоруссю немає". Нічого не нагадує це повідомлення? Так і напередодні вторгнення наші офіційні особи — від прикордонної служби, МО й до РНБО — стверджували, що війська противника "не розгорнуті в бойові порядки", "ударні угруповання не сформовані". Думка.

Юрій Касьянов
Юрій Касьянов
Військовослужбовець ЗСУ
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Утім, білоруської армії нам справді нема чого боятися. Скільки там їх на кордоні? Сім батальйонно-тактичних груп? А всього в країні — тисяч 15 набереться. Ну, хай із мобілізованими буде 30 тисяч, але воювати вони навряд чи стануть. Це не ударне угруповання.

Інша річ, що не для цього вони призначені. Їхнє завдання — відволікання наших сил від жорстокої війни на сході. Послаблення наших можливостей у війні з Росією. І з цим завданням білоруська армія справляється, не зробивши (поки що) жодного пострілу.

Навчання збройних сил Білорусі продовжили на невизначений термін. У країну постійно прилітають транспортники з Росії — везуть системи ППО, ракети до них, "Іскандери" (за чутками) та ракети до них. Із 9 липня вздовж нашого кордону літає А-50 — російський "Авакс", літак далекого радіолокаційного виявлення.

Не виключено, що в якийсь момент білоруській армії віддадуть наказ зав'язати бої на кордоні, щоб звинуватити в наступі Україну, втягнути Білорусь у велику війну та дати можливість Росії "виконати свої союзницькі зобов'язання".

Як там у них кажуть — "своїх не кидаємо": російська армія вже на правах "визволителя" окупує Білорусь, у якій мобілізує всіх чоловіків (як нещодавно у т.зв. "ЛДНР") для боротьби з "українською агресією". Ось вам і гарматне м'ясо для продовження війни під командуванням російських офіцерів.

А "незамінний" Олександр Григорович впаде смертю хоробрих у боях із "українською ДРГ" у перші хвилини війни. Він Путіну більше не потрібен, Кремль не любить хортів і тих, хто багато знає. Незамінних немає. Класична кремлівська багатоходівка.

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