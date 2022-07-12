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Мнения Российско-украинская война

Беларусь готова к войне. Какую задачу перед Лукашенко и армией Беларуси ставит Путин

"Госпогранслужба успокаивает, что "признаков формирования наступательных группировок на границе с Беларусью нет". Ничего не напоминает это сообщение? Так и накануне вторжения наши официальные лица — от погранслужбы, МО и до СНБО — утверждали, что войска противника "не развернуты в боевые порядки", "ударные группировки не сформированы". Мнение.

Юрий Касьянов
Юрий Касьянов
Военнослужащий ВСУ
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Впрочем, белорусской армии нам действительно нечего бояться. Сколько их там на границе? Семь батальонно-тактических групп? А всего по стране — тысяч 15 наберется. Ну, пусть с мобилизованными будет 30 тысяч, но воевать они вряд ли станут. Это не ударная группировка.

Другое дело, что не для этого они предназначены. Их задача — отвлечение наших сил от жестокой войны на востоке. Ослабление наших возможностей в войне с Россией. И с этой задачей белорусская армия справляется, не сделав (пока еще) ни одного выстрела.

Учения вооруженных сил Беларуси продлили на неопределенный срок. В страну постоянно прилетают транспортники из России — везут системы ПВО, ракеты к ним, "Искандеры" (по слухам), и ракеты к ним. С 9 июля вдоль нашей границы летает А-50 — российский "Авакс", самолет дальнего радиолокационного обнаружения.

Не исключено, что в какой-то момент белорусской армии отдадут приказ завязать бои на границе, чтобы обвинить в наступлении Украину, втянуть Беларусь в большую войну и дать возможность России "исполнить свои союзнические обязательства".

Как там у них говорят — "своих не бросаем": российская армия уже на правах "освободителя" оккупирует Беларусь, в которой мобилизует всех мужчин (как недавно в т. н. "ЛДНР") на борьбу с "украинской агрессией". Вот вам и пушечное мясо для продолжения войны под командованием российских офицеров.

А "незаменимый" Александр Григорьевич падет смертью храбрых в боях с "украинской ДРГ" в первые же минуты войны. Он Путину больше не нужен, Кремль не любит борзых и много знающих. Незаменимых нет. Классическая кремлевская многоходовочка.

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