Куда ударит Путин. Киеву приготовиться

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Другое дело, что Кремль действительно испытывает ряд неудобств от затягивающейся кампании. Санкции работают. Медленно, но уверенно топят российскую экономику.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Потому завершить войну на переговорах было бы оптимальным сценарием. И в Европе массово вскрываются кремлевские консервы с призывами к переговорам. И к уступкам в интересах агрессора, конечно. Но этого мало. Путину на переговорах нужны мощные козыри, он просто не может и не хочет говорить на равных. Только с позиции силы.

Единственный реальный рычаг давления — это непосредственная угроза Киеву. Обстрелами запугать не получилось, украинцы только злее становятся. Значит, будет наступление.

Для Кремля логично бросить на это все ресурсы, а не удерживать бесконечно Юг, неся все более заметные потери.

Как это сделать? Все давно просчитано. После завершения "первого этапа специальной операции", то есть оккупации всего Донбасса, Путин переходит ко второму. Часть ЗСУ должен отвлечь Лукашенко, который вроде согласился принять участие во втором этапе "спецоперации". Он заходит на Ровенщину, армию РБ уже усиливают россиянами и российской техникой. Ну а главные силы РФ идут на Киев. Других логичных вариантов принудить нас к уступкам на переговорах у Путина нет.

Так что наступление на Киев в период с августа по сентябрь (зависит от ситуации на Восточном фронте) — совершенно логичный ход. Можно сказать, единственный логичный ход для Кремля. Правда, с логикой там дружат не всегда. Да и Донецкую область еще нужно захватить. Потому что мы с этим не совсем согласны…

Источник

Важно

Рано устали. До зимы война не закончится, взять Киев — главная цель Путина

Важно