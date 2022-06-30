У Білорусі громадянам почали масово вручати повістки у військкомати, — ЗМІ (фото)

До центрів комплектування особового складу викликають чоловіків, жінок, а також тих, хто не придатний до військової служби.

У Білорусі військовозобов'язаним громадянам масово надсилають повістки для прибуття у військкомат. Про це пише місцеве видання "Дзеркало".

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За даними журналістів, повістки отримують як чоловіки, так і жінки. Понад те, з'явитися у військкомат вимагають навіть від непридатних до військової служби громадян.

У коментарі журналістам мешканці прикордонної з Україною Гомельської області розповідають, що повістки надсилали на роботу через факси.

"Моїм колишнім колегам вручили повістки й навіть тим, хто не служив. На "Хімволокні" понад 1000 повісток роздали. Приходили повістки на ЦКК та "Білоруснафту". Також медики підписали папери про невиїзд із країни", — розповів співрозмовник із міста Світлогорськ.

У повістках, які масово приходять військовозобов'язаним громадянам, не зазначено, чому їх викликають до місцевих військкоматів. За неявку мешканцям Гомельської області загрожують кримінальною відповідальністю та згадують статтю 345 в КК Білорусі, яка передбачає до п'яти років позбавлення волі.

"Збори пов'язані з навчаннями в Гомельській області, власне кажучи, тому мене й викликали. Формують команди з тих, хто вже відслужив. Поки на даному етапі все спокійно, зібрали команду — і по домівках. Тобто тут терміновості ніякої немає, просто переконатися, що все на місці", — розповів у коментарі журналістам інший співрозмовник.

Крім цього, як пише видання "Дзеркало", повістки отримують військовозобов'язані громадяни з Вітебської, Гродненської та Могилівської областей. Людей або викликають на військові навчання, або звірки даних у військкоматах. Офіцер запасу з Мінська розповів, що під час спілкування з комісарами в нього уточнювали, чи не змінилися його розміри одягу та взуття.

Журналісти видання "Дзеркало" вирішили особисто перевірити інформацію про розсилку повісток та звернулися до військкоматів Гомельської області під виглядом звичайних громадян. Керівництво одного із центрів комплектування заявило, що Білорусь є "мирною країною" і людей не планують відправляти на війну в Україну. Щобільше, співрозмовник під час розмови заявив, що з території Гомельської області не запускали жодної ракети в бік українських міст.

"Ми ні до чого не готуємося. Не хвилюйтеся, це планові навчання, які були заплановані ще на початку року… У нас зараз йдуть мобілізаційні навчання та навчання територіальної оборони. Можуть на два тижні направити, можуть на три. Ви телефонуєте до того військкомату, в який повістка прийшла. Це планові навчання. В нас нікого не відправляють взагалі (в Україну — ред.)", — додав представник військкомату Гомельської області.

[ + – ] У Білорусі масово відправляють повістки військовозобов'язаним громадянам [ + – ] У Білорусі масово відправляють повістки військовозобов'язаним громадянам

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ попереджав, що влада Білорусі може оголосити приховану мобілізацію військовозобов'язаних громадян у Гомельській та Брестській областях, які межують з Україною.

Також Фокус у своїй статті розповідав, що армія Білорусі активно готується до вторгнення до України.