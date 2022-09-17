Запад формирует в Украине силовые структуры для госпереворота в Беларуси, – Лукашенко

Белорусский президент вспомнил события Второй мировой войны. По его мнению, беларусы спасли цивилизованную Европу от "коричневой чумы" фашизма, но сейчас западные политики мечтают о реванше.

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Страны Запада формируют силовые структуры для государственного переворота в Беларуси, эти подразделения есть и в Украине. Об этом сказал белорусский президент Александр Лукашенко на форуме "Это наша история", который устроили в день народного единства страны, пишет агентство "БЕЛТА".

"Особенно в Украине нашли удобное место. Сегодня там формируются силовые подразделения для свержения власти в Беларуси и возвращения нас как минимум к 1939 году", – заявил он.

Далее Лукашенко вспомнил события Второй мировой войны и рассказал о спасении Польши, Прибалтики и цивилизованной Европы от "коричневой чумы".

"Сегодня там просто стирают из истории внуки и правнуки тех солдат вермахта и германских сателлитов. Вы посмотрите на нынешних политиков Европы и наших соседей: папа и дедушка служили в фашистских войсках. Вот они сегодня рвутся сюда: им нужен реванш", — заметил белорусский лидер.

Красная армия, по его словам, в эпоху Второй мировой войны, помогала белорусам и украинцам.

"Большинство населения встречало красноармейцев как освободителей, а воссоединение белорусских земель воспринимало как акт исторической справедливости. Это событие на два года остановило безумный блицкриг нацистской Германии", — продолжил он.

Лукашенко заявил, что белорусы в союзе с другими странами СССР в 1945-м освободили Польшу от фашизма. При этом он ни разу не вспомнил о роли Украине в этой войне.

"Свыше 600 тысяч советских воинов, среди них немало белорусов, навсегда остались лежать в польской земле. И кто там, по ту сторону Буга, сегодня об этом вспоминает? Чем нам сегодня отвечают? Картами поляка, фейками Белсата, программами Калиновского, политэмигрантскими центрами, байполами, байсолами и прочими идеологическими диверсиями", — заключил он.

Напомним, что Александр Лукашенко снова продлил военные учения белорусской армии до 24 сентября на 8 полигонах. Суммарное число продлений учений составило 21 неделю.

Министерство обороны Великобритании считает маловероятным вступление белорусской армии в войну с Украиной. Но президент РФ Владимир Путин требует от Лукашенко более активного участие в войне.

Россия тем временем сосредоточила вокруг Украины около 430 боевых самолетов и 340 вертолетов.