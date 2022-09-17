Захід формує в Україні силові структури для держперевороту в Білорусі, – Лукашенко

Білоруський президент пригадав події Другої світової війни. На його думку, білоруси врятували цивілізовану Європу від "коричневої чуми" фашизму, але зараз західні політики мріють про реванш.

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Країни Заходу формують силові структури для державного перевороту у Білорусі, ці підрозділи є й в Україні. Про це сказав білоруський президент Олександр Лукашенко на форумі "Це наша історія", який влаштували у день народної єдності країни, пише агентство "БЕЛТА".

"Особливо в Україні знайшли зручне місце. Сьогодні там формуються силові підрозділи для повалення влади в Білорусі та повернення нас як мінімум до 1939 року", — заявив він.

Далі Лукашенко згадав події Другої світової війни та розповів про порятунок Польщі, Прибалтики і цивілізованої Європи від "коричневої чуми".

"Сьогодні там просто стирають з історії онуки та правнуки тих солдатів вермахту та німецьких сателітів. Ви подивіться на нинішніх політиків Європи та наших сусідів: тато і дідусь служили у фашистських військах. Ось вони сьогодні рвуться сюди: їм потрібен реванш", — зауважив білоруський лідер.

Червона армія, за його словами, в епоху Другої світової війни допомагала білорусам та українцям.

"Більшість населення зустрічало червоноармійців як визволителів, а возз'єднання білоруських земель сприймало як акт історичної справедливості. Ця подія на два роки зупинила божевільний бліцкриг нацистської Німеччини", — продовжив він.

Лукашенко заявив, що білоруси у союзі з іншими країнами СРСР 1945-го звільнили Польщу від фашизму. При цьому він жодного разу не згадав про роль України у цій війні.

"Понад 600 тисяч радянських воїнів, серед них чимало білорусів, назавжди залишилися лежати в польській землі. І хто там, по той бік Бугу, сьогодні про це згадує? Чим нам сьогодні відповідають? Картами поляка, фейками Белсата, програмами Калиновського, политемігрантськими центрами, айполами, байполами, байсолами та іншими ідеологічними диверсіями", — підсумував він.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко знову продовжив військові навчання білоруської армії до 24 вересня на 8 полігонах. Сумарна кількість продовжень навчань становила 21 тиждень.

Міністерство оборони Великобританії вважає малоймовірним вступ білоруської армії у війну з Україною. Але президент РФ Володимир Путін вимагає від Лукашенка активнішої участі у війні.

Росія тим часом зосередила навколо України близько 430 бойових літаків та 340 вертольотів.