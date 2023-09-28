До 1 січня: "Нагірно-Карабаська Республіка" офіційно припиняє своє існування

Населенню регіону, включно з тими, хто перебуває за межами анклаву, буде надано можливість ознайомитися з умовами реінтеграції, озвученими Азербайджаном.

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"Глава" самопроголошеного "Нагірного Карабаху" Самвел Шахраманян підписав указ про завершення існування невизнаної Нагірно-Карабаської республіки до 1 січня 2024 року. Про це повідомляє російське агентство "Інтерфакс".

"Розпустити всі державні установи та організації, що перебувають у їхньому відомчому підпорядкуванні до 1 січня 2024 року, і Республіка Нагірний Карабах (Арцах) припиняє своє існування", — ідеться в указі.

Після набуття чинності цього указу, населенню Карабаху, включно з тими, хто перебуває за межами цієї республіки, буде надано можливість ознайомитися з умовами реінтеграції, представленими Азербайджаном. Потім кожен житель зможе самостійно ухвалити рішення залишитися в регіоні або вибрати іншу локацію.

Азербайджан повернув контроль над Карабахом

19 вересня уряд Азербайджану оголосив про початок антитерористичної операції на території вірменського анклаву в Нагірному Карабасі. Це рішення ухвалили у відповідь на кілька інцидентів, включно зі стріляниною і вибухом вантажівки.

Збройні сили Азербайджану почали активні військові дії, застосовуючи важке озброєння, проти території анклаву. Ця дія викликала стурбованість світової спільноти, і лідери Франції та Німеччини запропонували скликати позачергове засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй (Радбез ООН) для обговорення ситуації.

20 вересня Міноборони Азербайджану заявило про досягнення домовленості про припинення "антитерористичних заходів" у Карабасі.

"Уряд" Карабаху, що капітулював, повідомив про 120 тисяч мирних жителів, які не хочуть бути громадянами Азербайджану і бояться етнічних чисток після того, як азербайджанська армія повернула контроль над територією своєї країни.

Нагадаємо, Азербайджан визнав свою відповідальність за загибель російських військових-миротворців у Карабасі. У пресслужбі Кремля заявили, що президент Ільхам Алієв вибачився перед Москвою і висловив глибокі співчуття.