Важна 4 статья: Пашинян обратился в ОДКБ для восстановления территориальной целостности

Армянский премьер-министр утверждает, что агрессия на одну страну-члена ОДКБ означает агрессию на всех участников, поэтому в стране надеются на содействие организации.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился в ОДКБ по 4-й статье, которая должна помочь восстановить территориальную целостность страны и обеспечить отвод армии Азербайджана. Об этом сообщает АМИ "Новости-Армения".

Пашинян заявляет, что Азербайджан осуществил агрессию против Армении, установив контроль над определенной территорией. Поэтому Ереван официально обратился к ОДКБ по 4-й статье.

"Мы обратились в ОДКБ на основании 4-й статьи, когда говорится, что агрессия в отношении одной из стран-членов является агрессией в отношении других стран-членов. Мы попросили у ОДКБ содействие, в том числе, военное, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских ВС с территории Республики Армении", — заявил Пашинян.

Заявленная цель Еревана — уход ВС Азербайджана с территории Армении. Однако на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ были приняты только "минимально необходимые решения" с точки зрения оценки ситуации.

Напомним, 13 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Баку наносили удары по всей границе с Ереваном. В результате погибло 49 военнослужащих Армении. Интенсивность боевых действий спала.

Однако ОДКБ несмотря на просьбу Пашиняна отказала в военной помощи.