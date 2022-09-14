У Вірменії вимагають відставки прем'єра: біля парламенту зібрався протест (відео)

Раніше сьогодні Пашинян заявив, що Єреван підпише документ, за який вірмени "проклинатимуть і критикуватимуть" уряд. Наразі сотні людей вимагають від нього скласти повноваження.

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У середу, 14 вересня, у вірменській столиці Єреван біля будівлі парламенту зібралися протестувальники з вимогою до прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна подати у відставку у зв'язку з нещодавнім обстрілом Збройними силами Азербайджану кордонів Вірменії, внаслідок якого загинули десятки військовослужбовців. Кадри з місця протесту публікують у телеграм-каналах.

За даними російського агентства "РИА Новости", демонстранти перекрили проспект Баграмяна в центрі Єревана, вимагаючи відставки глави вірменського уряду. Учасники акції стверджують, що Пашинян спробує піти на поступки Баку та закликають прихильників приєднатися до заходу.

Як повідомляє агентство ТАСС, протестувальники вже спробували зламати огорожу біля будівлі парламенту Вірменії.

Російські журналісти також повідомили, що в акції беруть участь сотні людей.

За даними РБК, сьогодні прем'єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його уряд хоче підписати документ у зв'язку з недавнім загостренням у відносинах з Баку, через що надалі буде хвиля критики.

"Нас критикуватимуть, проклинатимуть, називатимуть зрадниками, народ може навіть ухвалити рішення про усунення нас від влади, ми будемо вдячні, якщо в результаті Республіка Вірменія площею 29 800 кв. км отримає тривалий мир та безпеку".

Проте пізніше, за даними ЗМІ, Пашинян запевнив, що жодного документа з Азербайджаном "не підписано і підписано не буде".

Нагадаємо, 13 вересня на кордоні Азербайджану та Вірменії відновилися бойові дії. Баку завдавали ударів по всьому кордону з Єреваном. В результаті загинуло 49 військовослужбовців Вірменії. Інтенсивність бойових дій спала.

Сьогодні Пашинян звернувся до ОДКБ за 4-ю статтею, яка має допомогти відновити територіальну цілісність країни та забезпечити відведення армії Азербайджану.