В Армении требуют отставки премьера: у парламента собрался протест (видео)

Ранее сегодня Пашинян заявил, что Ереван подпишет документ, за который армяне будут "проклинать и критиковать" правительство. Сейчас сотни людей требуют от него сложить полномочия.

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В среду, 14 сентября, в армянской столице Ереван возле здания парламента собрались протестующие с требованием к премьер-министру Николу Пашиняну подать в отставку в связи с недавним обстрелом Вооруженными силами Азербайджана границ Армении, в результате которого погибли десятки военнослужащих. Кадры с места протеста публикуют в телеграм-каналах.

По данным российского агентства "РИА Новости", демонстранты перекрыли проспект Баграмяна в центре Еревана, требуя отставки главы армянского правительства. Участники акции утверждают, что Пашинян попытается пойти на уступки Баку и призывают сторонников присоединиться к мероприятию.

Как сообщает агентство ТАСС, протестующие уже попытались сломать ограждение у здания парламента Армении.

Российские журналисты также сообщили, что в акции принимают участие сотни людей.

По данным РБК, сегодня премьер Армении Никол Пашинян заявил, что его правительство хочет подписать документ в связи с недавним обострением в отношениях с Баку, из-за чего в дальнейшем последует волна критики.

"Нас будут критиковать, проклинать, называть предателями, народ может даже принять решение об отстранении нас от власти, мы будем благодарны, если в результате Республика Армения площадью 29 800 кв. км получит длительный мир и безопасность".

Тем не менее, позже, по данным СМИ, Пашинян заверил, что ни один документ с Азербайджаном "не подписан и подписан не будет".

Напомним, 13 сентября на границе Азербайджана и Армении возобновились боевые действия. Баку наносили удары по всей границе с Ереваном. В результате погибло 49 военнослужащих Армении. Интенсивность боевых действий спала.

Сегодня Пашинян обратился в ОДКБ по 4-й статье, которая должна помочь восстановить территориальную целостность страны и обеспечить отвод армии Азербайджана.