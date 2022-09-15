Конфликт Армении и Азербайджана: Ереван объявил о перемирии, — СМИ

В Министерстве обороны Армении заявили, что обстрелы фактически прекратились еще 14 сентября в 20:00. И вот в Совбезе страны также подтвердили перемирие с Азербайджаном.

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Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что Ереван и Баку достигли определенных соглашений и объявил о перемирии. Об этом написали на сайте Общественного телевидения Армении.

По словам Григоряна, перемирия удалось достичь благодаря участию международного сообщества. Он также сказал, что в Ереване надеются, что Азербайджан и впредь будет соблюдать режим прекращения огня.

Кроме того, он высказался о демонстрациях, которые проходят в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. По его словам, Азербайджану не удалось реализовать некий "масштабный план", поэтому Баку пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны.

"Единственная цель — развалить Республику Армения. У этих демонстраций нет другой цели", — сказал секретарь Совбеза.

Кроме того, в Министерстве обороны Армении в Twitter заявил, что с 20:00 14 сентября стрельба на границе с Азербайджаном практически прекратилась.

Отметим, что азербайджанская сторона конфликта пока никак не прокомментировала заявления государственных представителей Армении.

Напомним, что в Армении требуют отставки премьера Пашиняна. Ранее он заявил, что Ереван подпишет документ, за который армяне будут "проклинать и критиковать" правительство. Сейчас сотни людей требуют от него сложить полномочия.

Также Фокус писал, что Пашинян обратился в ОДКБ для восстановления территориальной целостности. Армянский премьер-министр утверждает, что нападение на одну страну-члена ОДКБ означает нападение на всех участников, поэтому в стране надеются на содействие организации.

Армянское Минобороны зафиксировало обстрелы из артиллерии, минометов и крупнокалиберного вооружения в направлении пунктов Джермук и Верин Шоржа. Азербайджан отчитался о гибели 50 военных в ходе боев.

ОДКБ отказала Пишиняну в военной помощи. В ОДКБ заявили, что конфликт нужно решить дипломатическим путем. Кроме того, в Ереване уже начали собираться протестующие и представители оппозиции с требованием отставки премьер-министра.