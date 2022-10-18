Россия проигрывает Китаю: авторитет Путина в Центральной Азии пошатнулся, — Reuters

Издание констатирует, что бывшие советские республики все активнее противостоят Москве, зная о том, что Россия сейчас очень заинтересована в них. Тем временем роль регионального лидера примеряет на себя Китай.

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Некоторые из ближайших союзников России в Центральной Азии почувствовали, что РФ ослаблена войной против Украины, и теперь все больше противостоят Москве, пишет Reuters.

Издание отмечает, что пять бывших советских республик осознали свою силу, так как Россия присматривается к их рынкам и торговым путям в попытке обойти западные санкции.

"Мы хотим уважения"

Изменившееся положение ярко продемонстрировала недавняя встреча президента России Владимира Путина с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном на саммите СНГ в Казахстане. Рахмон, возглавляющий одну из самых маленьких и беднейших стран региона в течение семи минут выговаривал российскому коллеге, что отношение Москвы не улучшилось со времен советской эпохи, она по-прежнему расценивает Таджикистан как свой задний двор.

"Мы хотим уважения. Ничего другого. Уважения", — сказал Эмомали Рахмон, заставив Путина нервничать. Рахмон дал понять, что разочарован тем, что в сентябре Москва отправила на инвестиционную конференцию в Душанбе лишь заместителя министра, продемонстрировав свое отношение к этой стране.

Российский диктатор на саммите призвал своих партнеров построить новые логистические цепочки, так как западные санкции сильно ударили по торговле России.

Статистика показывают, что страны Центральной Азии уже резко увеличили внешнеторговый оборот, вероятно, за счет реэкспорта товаров в РФ. Однако идти дальше этого они не хотят, по крайней мере, если Россия не предложит им серьезные инвестиции.

"Центральноазиатские государства, отмечая растущий интерес России к региону и возникновение определенной зависимости от него, воспользовались ситуацией, чтобы высказать свои обиды и установить более равноправные отношения, при которых Россия хотя бы частично уступила свою роль "старшего брата", — сказал казахстанский политолог Рустам Бурнашев.

Роль полицейского Москве дается все труднее

Издание отмечает, что ранее Москва традиционно выступала в качестве полицейского в постсоветских конфликтах. Однако теперь России все сложнее выполнять эту функцию из-за проблем на украинских фронтах.

Во время саммита Владимир Путин провел трехстороннюю встречу с Рахмоном и президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, чтобы обсудить пограничный спор, который в сентябре чуть не привел к полномасштабной войне между двумя странами. Хотя Путин надеялся разрешить конфликт, ему это не удалось: Рахмон и Жапаров так и не пожали друг другу руки.

Более того, этот конфликт побудил Жапарова пропустить неформальную встречу экс-советских лидеров в Москве, приуроченную ко дню рождения Путина 7 октября. Кыргызстан также отложил запланированные военные учения возглавляемого Россией военного блока ОДКБ на своей территории и отказался участвовать в подобных учениях в Таджикистане.

Китай вместо России

Не лучшим образом складываются отношения России с Казахстаном, президент которого Касым-Жомарт Токаев во время саммита в Астане так и не провел двустороннюю встречу с Путиным. При этом он встретился один на один с лидерами Турции, Катара, Азербайджана.

Токаев также пожаловался на личные нападки на национальных лидеров, которые "отравляют атмосферу сотрудничества" на постсоветском пространстве, вероятно, имея в виду частую критику казахстанского руководства в российских СМИ. Теперь даже государственное телевидение Казахстана показывает сюжеты о том, что война а Украине ставит под сомнение существование постсоветского единства.

Тем не менее, Казахстан и Узбекистан, крупнейшие страны Центральной Азии, стараются открыто не враждовать с Москвой. По мнению британского эксперта по Центральной Азии Алишера Ильхамова, они по-прежнему считают, что помощь России может им понадобиться в случае кризиса. Однако в долгосрочной перспективе, если РФ все так же будет терпеть военные неудачи в Украине, место "старшего брата" займет Китай.

"На данный момент мы видим, что Россия уступает Китаю эту роль главного покровителя государств Центральной Азии. Вакуум будет заполняться Китаем шаг за шагом", — уверен Ильхамов.

Напомним, во время саммита СНГ в Астане Владимир Путин заявил, что в массированных ракетных ударах по Украине больше нет необходимости и подчеркнул, что не жалеет о решении развязать войну.

Также сообщалось, что на саммите СНГ Путин призвал опираться на "добрую волю" в урегулировании конфликтов, но при этом не упомянул о войне в Украине. По словам Путина, при всем позитиве взаимодействия в рамках Содружества порой, к сожалению, появляются разногласия и конфликты. Он предложил искать выходы из сложных ситуаций, где бы они ни возникали.