Втягує у війну з Україною: військові в Білорусі незадоволені діями Лукашенка, – Генштаб ЗСУ

Білоруська влада підтримує військову агресію РФ. Москва підштовхує Мінськ до нападу, але поки що російський союзник отримує лише оборонне озброєння, кажуть в українській розвідці.

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Серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил Білорусі збільшується рівень невдоволення рішеннями влади країни. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

"Зростає невдоволення діяльністю військово-політичного керівництва Білорусі серед військовослужбовців прикордонної служби та збройних сил через загрозу втягування республіки у війну з Україною", — зазначили українські військові.

За інформацією Генштабу, білоруська влада продовжує підтримувати військову агресію Росії проти України.

[ + – ] Білорусь надає РФ територію та повітряний простір для нанесення ракетних та авіаударів

Білорусь надає територію та повітряний простір для завдання ракетних та авіаційних ударів, а на її полігонах готують до боїв ворожі підрозділи, наголосив штаб.

Все ж таки, ситуація на Волинському та Поліському напрямах фронту без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань противника поки немає.

На Сіверському напрямку росіяни обстрілювали з артилерії та мінометів населені пункти Грем'яч та Есмань Чернігівської області, Павлівку, Кіндратівку, Запсілля та Миропілля Сумської області.

Білорусь не нападе: думка голови військової розвідки України

Росія перевозить до Білорусі озброєння, яке націлене лише на оборону, сказав начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в ефірі єдиного телемарафону.

Інформація, що поширюється в ЗМІ, про можливий наступ в Україну з Білорусі — це частина інформаційної війни РФ, додав він.

[ + – ] Білоруські військові, за словами Кирила Буданова, не хочуть нападати на Україну

"Все, що відбувається у нас у медіапросторі, пов'язане з тематикою Білорусі — це відголосок російської спеціальної інформаційної операції. Головна мета — посіяти паніку серед суспільства, відтягнути наші сили та засоби від реальних бойових дій на передовій", — зауважив він.

Білоруські військові, за його словами, не хочуть нападати на Україну, хоч росіяни змушують їх піти на такий крок.

"Не буде зараз наступу з Білорусі. Я говорив це з літа", — сказав голова воєнної розвідки.

Нагадаємо, що напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу приїжджав до Білорусі та зустрічався з її президентом Олександром Лукашенком. В Інституті з вивчення війни говорили, що Шойгу тиснув на білоруську владу, щоб вони підтримали військову кампанію РФ в Україні.

Олександр Лукашенко раніше закликав Київ піти на переговори з Москвою. На думку білоруського лідера, на Україну може чекати "повне знищення".

Фокус раніше писав про ухвалення Європейським парламентом резолюції, яка визнає Олександра Лукашенка та чиновників із його орбіти військовими злочинцями. Влада Білорусі очікує на трибунал.