"Давят на Лукашенко": в Офисе президента высказались о военной угрозе со стороны Беларуси

По словам советника ОП Михаила Подоляка, белорусская армия фактически находится под контролем российских сил. Он также отметил, что России выгодно открыть еще один фронт на севере Украины.

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Российская Федерация заинтересована в том, чтобы втянуть армию Беларуси в войну против Украины. При этом в Офисе президенте Украины не видят угрозы повторного наступления со стороны Минска. Об этом сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк в комментарии изданию "РБК-Украина".

Советник подчеркнул, что новое вторжение через территорию Беларуси могло бы повысить шансы войск РФ продвинуться на остальных участках фронта. В частности, это касается донецкого и луганского направлений.

"Для этого РФ сформировала там так называемую союзную группировку и фактически взяла под контроль белорусскую армию", — объясняет Михаил Подоляк.

В ОП также упомянули о том, что Российская Федерация уже перебросила на территорию Республики Беларусь примерно 12-15 тысяч своих мобилизованных граждан. Кроме того сообщается, что ВС РФ взяли под свой контроль белорусские Силы специальных операций.

"Кроме того, они постоянно политически давят на Лукашенко, доказывая ему, что если Россия проиграет, то он будет на скамейке подсудимых сидеть вместе с представителями российской политической элите", — утверждает советник главы Офиса президента.

Подоляк обратил внимание на то, то ВС РФ регулярно проводят ротацию своих сил на территории Беларуси. Периодически вражеские войска перебрасывают в близь границ с Украиной. При этом среди перебрасываемого вооружения не зафиксировано наступательной техники. РФ развертывает в Беларуси преимущественно противоракетные и противовоздушные системы.

"Поэтому будем отслеживать все, что происходит в Беларуси, но сегодня нужно спокойно относиться, потому что это больше информационная работа, чтобы дестабилизировать Украину", — заключил Подоляк.

Ранее мы писали о том, что армия Беларуси перебрасывает боевую технику в направлении полигона "Гожский", который расположен возле границы с Польшей и Литвой. Речь идет о как минимум 20 танках Т-72Б.

Фокус также сообщал, что Беларусь перебрасывает солдат для новых учений. Местные СМИ пишут, что обстановка на белорусских границах "неспокойная". Поэтому Александр Лукашенко якобы делает все, чтобы предотвратить агрессию.

Еще мы писали о том, что в Республике Беларусь пограничники намеренно направляют потоки беженцев из Ирана и Пакистана в сторону границы с Украиной. Таким образом белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы.