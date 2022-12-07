"Ищут слабые места": Беларусь использует беженцев из Ирана и Пакистана против Украины

Украинские пограничники прибегают к дополнительным мерам защиты украино-белорусской границы.

Related video

В пограничной службе Республики Беларусь намеренно направляют потоки беженцев из Ирана и Пакистана в сторону границы с Беларусью. Об этом заявили в Национальном центре сопротивления.

Авторы публикации предполагают, что в Беларуси пытаются найти лазейки для проникновения диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины.

"Таким образом белорусы проверяют уязвимые и недостаточно защищенные участки границы с Украиной, которые могут использоваться для прохода вражеских ДРГ. Аналогическую тактику враг применяет на границе с Латвией", — говорится в источнике.

В Национальном центре сопротивления отметили, что в Государственной пограничной службе Украины уже работают над укреплением безопасности северной границы.

В источнике также упоминается о том, что участники белорусского подполья информируют украинскую сторону о перемещении военных сил Российской Федерации и Республики Беларусь.

Раннее мы сообщали о том, что глава министерства обороны РФ Сергей Шойгу посетил Беларусь. По мнению аналитиков ISW, в Кремле пытаются оказывать давление на руководство страны с целью дальнейшей поддержки наступательной кампании России в Украине.

Фокус также писал, что в воздушное пространство Республики Беларусь зашел пассажирский Ту-154М. На борту самолета находилось высшее военное командование России. Кроме того, над страной был замечен правительственный VIP-борт с неизвестными пассажирами.

Еще мы писали о том, что Российская Федерация перебросила системы ПВО на территорию Беларуси. На белорусскую станцию Лесная из РФ прибыли минимум 15 зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и 10 единиц инженерной техники.